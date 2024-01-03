Кадыров предложил убивать родственников людей, совершивших убийство

Фрагмент видеозаписи этого собрания сам Кадыров опубликовал у себя в Telegram. В описании к видео говорится, что Кадыров "призвал сотрудников [правоохранительных органов] быть крайне бдительными и пресекать любые проявления нарушения порядка".

"Любая попытка совершить посягательство на жизнь человека отразится в том числе на родственниках виновного. Близкие родственники должны знать, чем занимается представитель их семьи, и нести за него ответственность, чему нас веками учат чеченские адаты", - говорится в сообщении.

В то же время критикующий чеченске власти Telegram-канал 1ADAT указывает, что в самом ролике Кадыров, говоря на чеченском языке, высказался более конкретно.

В частности, он намекнул на возможность убийства родственников тех, кто совершил убийство.

"Если мы даже не найдем преступника, мы не будем продолжать его искать, а обязательно найдем его родственника. Как принято испокон веков, если кто-то из родственников провинился и преступника не могут найти, то убивали его брата, его отца. Поэтому мы крайне быстро свою кровную месть возместим", - перевел канал слова Кадырова.

Он также отметил, что даже если семья откажется от преступника, это не освободит их от мести.

Это уже не первый раз, когда Кадыров публично говорит об убийстве людей. В октябре прошлого года Кадыров, говоря о несанкционированных митингах, рекомендовал сотрудникам правоохранительных органов стрелять на поражение по тем, кто не среагировал на предупредительные выстрелы.

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