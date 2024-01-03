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Фото и видео ⟩ Из российского плена освобождены более 200 человек; среди них и защитники "Азовстали"

rus.tvnet.lv
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Освобожденные военнопленные
Освобожденные военнопленные Фото: Ukrainas prezidenta kanceleja

Украина и России осуществили обмен пленными, во время чего были освобождены сотни солдат, сообщили в среду воюющие стороны.

 

С момента вторжения России в Украину обе стороны неоднократно обменивались пленными, но в последние месяцы этого не происходило.

Сегодня Россия объявила, что ей вернули 200 солдат, а Украина также сообщила, что около 200 ее солдат были освобождены.

"Более 200 наших солдат и гражданских лиц вернулись из российского плена", - сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

Среди освобожденных есть и защитники "Азовстали", острова Змеиный и Мариуполя. Зеленский указал, что Украина делает все, чтобы все оказавшиеся в российском плену люди были доставлены домой.

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что всего было освобождено 230 украинских солдат, добавив, что это уже 49-й обмен между двумя сторонами.

В свою очередь Министерство обороны в Москве объявило о возвращении 248 российских солдат после сложных переговоров при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Зеленский выразил благодарность всем, кто, несмотря на трудности, работает над тем, чтобы освободить из российского плена военнослужащих и жителей.

Некоторые из освобожденных солдат считались пропавшими без вести.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил подробности о вернувшихся из украинского плена: среди них 130 служащих Вооруженных сил Украины, 55 - Национальной гвардии, 38 - Государственной пограничной службы, один полицейский из Мариуполя), а также шесть гражданских лиц, "которые были незаконно лишены свободы", пишет Русская служба ВВС.

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