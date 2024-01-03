Фото и видео ⟩ Из российского плена освобождены более 200 человек; среди них и защитники "Азовстали"

В свою очередь Министерство обороны в Москве объявило о возвращении 248 российских солдат после сложных переговоров при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

230 наших людей: 213 солдат і сержантів, 11 офіцерів, 6 цивільних – сьогодні повернулися додому. Дякую всім, хто дав цей результат!



Ми памʼятаємо про кожного й кожну. І маємо повернути всіх.



🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/Cvt9jC4gqD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 3, 2024

Зеленский выразил благодарность всем, кто, несмотря на трудности, работает над тем, чтобы освободить из российского плена военнослужащих и жителей.

Некоторые из освобожденных солдат считались пропавшими без вести.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил подробности о вернувшихся из украинского плена: среди них 130 служащих Вооруженных сил Украины, 55 - Национальной гвардии, 38 - Государственной пограничной службы, один полицейский из Мариуполя), а также шесть гражданских лиц, "которые были незаконно лишены свободы", пишет Русская служба ВВС.

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