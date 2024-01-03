Украина и России осуществили обмен пленными, во время чего были освобождены сотни солдат, сообщили в среду воюющие стороны.
Фото и видео ⟩ Из российского плена освобождены более 200 человек; среди них и защитники "Азовстали"
С момента вторжения России в Украину обе стороны неоднократно обменивались пленными, но в последние месяцы этого не происходило.
Сегодня Россия объявила, что ей вернули 200 солдат, а Украина также сообщила, что около 200 ее солдат были освобождены.
Our people are home. Today, we returned over 200 warriors and civilians from Russian captivity.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 3, 2024
Soldiers, sergeants, and officers. Armed Forces, National Guard, Navy, and Border Guards. Some of the defenders fought in Mariupol and Azovstal.
I thank everyone who, despite all… pic.twitter.com/h9D5bNQPhc
"Более 200 наших солдат и гражданских лиц вернулись из российского плена", - сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.
Среди освобожденных есть и защитники "Азовстали", острова Змеиный и Мариуполя. Зеленский указал, что Украина делает все, чтобы все оказавшиеся в российском плену люди были доставлены домой.
Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что всего было освобождено 230 украинских солдат, добавив, что это уже 49-й обмен между двумя сторонами.
В свою очередь Министерство обороны в Москве объявило о возвращении 248 российских солдат после сложных переговоров при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
230 наших людей: 213 солдат і сержантів, 11 офіцерів, 6 цивільних – сьогодні повернулися додому. Дякую всім, хто дав цей результат!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 3, 2024
Ми памʼятаємо про кожного й кожну. І маємо повернути всіх.
🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/Cvt9jC4gqD
Найкращі новини pic.twitter.com/CoHyaH6WMv— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) January 3, 2024
Зеленский выразил благодарность всем, кто, несмотря на трудности, работает над тем, чтобы освободить из российского плена военнослужащих и жителей.
Некоторые из освобожденных солдат считались пропавшими без вести.
Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил подробности о вернувшихся из украинского плена: среди них 130 служащих Вооруженных сил Украины, 55 - Национальной гвардии, 38 - Государственной пограничной службы, один полицейский из Мариуполя), а также шесть гражданских лиц, "которые были незаконно лишены свободы", пишет Русская служба ВВС.
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