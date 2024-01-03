В прошлом году в Рижском роддоме родилось меньше детей

Эти показатели примерно на 13% ниже, чем в 2022 году, когда в роддоме родилось 5169 новорожденных - 2693 мальчика и 2476 девочек.

В целом, в прошлом году родилось на 188 мальчиков больше, чем девочек. Только два месяца - в феврале и октябре - девочек было больше, чем мальчиков.

Кроме того, среди новорожденных в 2023 году были 71 пара близнецов и две тройни. Первая тройня появилась на свет в Рижском родильном доме в конце января, а вторая - в начале марта.

Аузане сообщила, что март был самым продуктивным месяцем в году, так как тогда родилось 414 детей. Самым продуктивным днем года стало 21 марта, когда в родильном доме родилось 26 детей.

Среди новорожденных есть и украинские дети. Всего в прошлом году родилось 87 украинских детей, а с начала войны - 154.

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