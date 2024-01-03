Жители Гаркалне встревожены частными наводнениями

"Наводнения регулярны. Несколько лет назад река зашла в дом. Этой зимой дошла во дворе до саой двери. Это происходит каждый год, теперь уже несколько раз за короткий период времени. Вся улица была затоплена, нельзя было подъехать. Вода влияет и на фундамент домов, на домах видно, насколько высоко она была", - рассказала Лига.