Жители Гаркалне встревожены частными наводнениями

В Гаркалне во время сильных ливней и оттепели неоднократно затапливало отдельные территории, в том числе частную собственность и дороги. Особенно сильно встревожены жители, проживающие вблизи рек, сообщает передача Bez tabu.
Жительница Гаркалне Лига рассказала журналистам, что наводнения наблюдаются регулярно и происходят каждый год.
"Наводнения регулярны. Несколько лет назад река зашла в дом. Этой зимой дошла во дворе до саой двери. Это происходит каждый год, теперь уже несколько раз за короткий период времени. Вся улица была затоплена, нельзя было подъехать. Вода влияет и на фундамент домов, на домах видно, насколько высоко она была", - рассказала Лига.
Регулярность наводнений удивляет и главу управления Гаркалнской волости Лауриса Лиелбардса. Он указывает, что пока что не было необходимости эвакуировать жителей с затопленных территорий, однако представители самоуправления и полицейский призывают жителей сообщать о критической ситуации местным властям.
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