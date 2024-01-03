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Жители Гаркалне встревожены частными наводнениями

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В Гаркалне вышла из берегов река Криевупе
В Гаркалне вышла из берегов река Криевупе Фото: Ropažu novada pašvaldība

В Гаркалне во время сильных ливней и оттепели неоднократно затапливало отдельные территории, в том числе частную собственность и дороги. Особенно сильно встревожены жители, проживающие вблизи рек, сообщает передача Bez tabu.

Жительница Гаркалне Лига рассказала журналистам, что наводнения наблюдаются регулярно и происходят каждый год.

"Наводнения регулярны. Несколько лет назад река зашла в дом. Этой зимой дошла во дворе до саой двери. Это происходит каждый год, теперь уже несколько раз за короткий период времени. Вся улица была затоплена, нельзя было подъехать. Вода влияет и на фундамент домов, на домах видно, насколько высоко она была", - рассказала Лига.

Регулярность наводнений удивляет и главу управления Гаркалнской волости Лауриса Лиелбардса. Он указывает, что пока что не было необходимости эвакуировать жителей с затопленных территорий, однако представители самоуправления и полицейский призывают жителей сообщать о критической ситуации местным властям.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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