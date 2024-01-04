13-летний мальчик из США первым в мире прошел "Тетрис" до конца

13-летний Уиллис Гибсон из штата Оклахома опубликовал на своем канале в YouTube момент, когда он переходит на 157 уровень игры, она выдает ошибку и зависает.

«Я сейчас отключусь, не чувствую своих пальцев», - восклицает мальчик и падает на кресло.

У Уиллиса ушло всего 38 минут на то, чтобы дойти до 157-го уровня, очевидно, последнего, когда блоки больше не падают и экран зависает.

При этом всего несколько лет назад поклонники «Тетриса» считали, что в него можно играть только до 29 уровня.

Суть игры в том, что игрок выстраивает падающие «строительные блоки» в горизонтальные линии. Как только получается ровный ряд без пробелов, он исчезает, за что начисляются очки.

«Тетрис» получил мировую славу спустя пять лет после его изобретения в СССР.

В 1989 году игра вышла на платформах Nintendo, включая портативный «геймбой». Сейчас она доступна на приставках, компьютерах, планшетах и мобильных телефонах.