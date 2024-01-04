Сильные морозы в Латвии: двоим пациентам ампутировали пальцы ног

Медик отметил, что сейчас в Государственном центре ожогов проходят лечения два пациента, которым пришлось ампутировать обмороженные пальцы ног. Сергей Смирнов отметил, что они поздно поступили в больницу, что и привело к таким последствиям.

Врач рассказал, что обычно люди могут обморозить ладони и ступни, в такой мороз можно обморозить и лицо.

Он также отметил, что чаще всего люди получают обморожения в состоянии алкогольного опьянения, но такой мороз опасен и для людей с нарушениями движения.

"Поскольку среда в Латвии влажная, она быстро привлекает холод. Если мы слышим о морозе в -45 градусов в континентальном климате, то зачастую там ощущается не так холодно, как у нас при -20 градусах. Первое и главное, что нужно сделать: оценить, нужно ли вообще выходить на улицу. И если все же нужно, следует тепло одеться и оценить свое состояние здоровья", - дал рекомендации Сергей Смирнов.

Сергей Смирнов рассказал о симптомах обморожения:

Сначала участки тела становятся нечувствительными, это означает, что мороз добирается до нервных окончаний;

В первый день после обморожения, поврежденные места становятся белыми и нечувствительными, после появляются опухоли;

В последней стадии пораженное место становится фиолетовым и с нарывами.

Врач посоветовал обращаться в больницу, если появились подозрения на обморожение, потому что в первые несколько дней обмороженные конечности еще можно спасти.

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