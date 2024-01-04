США готовятся утилизировать сотни ракет ATACMS, которые могли бы передать Украине

США готовятся утилизировать сотни ракет ATACMS с истекшим сроком годности, хотя они могли бы передать их Украине, сообщает американский журнал Newsweek.
Сотни ракет М39 и М39А1 (ATACMS) производства компании Lockheed Martin подлежат утилизации, на что потратятся значительные средства американских налогоплательщиков.
По словам бывшего специального советника главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного Дэниела Райса, эти ракеты являются "отличным легальным высокоточным кассетным оружием", которое может быть передано Украине. Он заверил, что срок действия не является проблемой.
"Они работают. Любое оружие со временем заменяется лучшим, более смертоносным, более экономически эффективным оружием. М39 добавляют дальности, точности и летальности, которых Украине не хватает без них", - подчеркнул он.
Хотя многое зависит от того, сколько времени прошло с момента истечения срока годности, эти ракеты все еще пригодны к использованию спустя много лет после окончания срока годности, заявил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.
Он выразил мнение, что отказ передать ATACMS Украине из-за истечения срока годности будет не решением, связанным с безопасностью, а политическим шагом.
Научный сотрудник Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц, специализирующийся на вопросах обороны и военного анализа на Ближнем Востоке, подчеркнул, что главное в этом случае - сохранить твердотопливный ракетный двигатель в хорошем состоянии. Тогда и срок хранения ATACMS может быть куда больше заявленного производителем.
Райс заявил, что существуют "десятки тысяч" устаревших ракет различных типов, которые украинские силы могли бы запустить из систем HIMARS, но от которых Соединенные Штаты намерены избавиться.
Если бы у Украины было достаточно ракет М39, она могла бы нарушить цепочку поставок российских войск на юге. Эти ракеты также могут достигать целей в районе Азовского моря и поражать важные объекты на оккупированной Россией территории.
Ходжес отметил, что кассетный вариант этой ракеты не может достичь, например, российских военных объектов в Севастополе. Он заявил, что Украине нужно больше ракет ATACMS и нет причин не поставлять их Украине.
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, однако, не подтвердил новость о том, что США собираются утилизировать ракеты ATACMS с истекшим сроком службы, не рассматривая возможность передачи их Украине.
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