США готовятся утилизировать сотни ракет ATACMS, которые могли бы передать Украине

Райс заявил, что существуют "десятки тысяч" устаревших ракет различных типов, которые украинские силы могли бы запустить из систем HIMARS, но от которых Соединенные Штаты намерены избавиться.

Если бы у Украины было достаточно ракет М39, она могла бы нарушить цепочку поставок российских войск на юге. Эти ракеты также могут достигать целей в районе Азовского моря и поражать важные объекты на оккупированной Россией территории.

Ходжес отметил, что кассетный вариант этой ракеты не может достичь, например, российских военных объектов в Севастополе. Он заявил, что Украине нужно больше ракет ATACMS и нет причин не поставлять их Украине.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, однако, не подтвердил новость о том, что США собираются утилизировать ракеты ATACMS с истекшим сроком службы, не рассматривая возможность передачи их Украине.

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