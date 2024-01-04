Украина внесла литовскую компанию в список "спонсоров войны". Она связана с мэром Каунаса

Украинские власти внесли литовского производителя крабовых палочек Vici в список "спонсоров войны", сообщает "Медуза".
Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) утверждает, что Vičiūnai Group, обещавшая прекратить работу в России, ведет свой бизнес в обычном режиме без сокращений, защищает российскую торговую марку в судах и продолжает набирать сотрудников, поддерживая рынок труда РФ и оставаясь "одним из самых любимых брендов российских потребителей".
"До тех пор, пока такие известные бренды, как Vici, продолжают присутствовать на российском рынке, несмотря на все военные преступления агрессора, мир получает неверный сигнал о том, что Россия остается частью международных экономических процессов. И народ России видит, что демократический мир от него не отвернулся, и он все делает правильно", – приведены в сообщении слова руководителя НАПК Александра Новикова.
"Многие компании уже сделали правильный выбор в пользу ценностей демократии и добропорядочности, уйдя с российского рынка. Однако Viciunu grupe не входила в их число и не смогла выйти за рамки своих пустых обещаний", - отметил глава НАПК Новиков.
Как отмечает НАПК, головной офис компании находится в Литве, а заводы работают в Литве, Эстонии, Испании и России. На предприятии Vičiūnai Group в Калининградской области, по информации НАПК, работают около 1500 сотрудников, а его чистая прибыль за 2022 год увеличилась на 156%, до 20 млн долларов.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину Vičiūnai Group владела заводом "Вичюнай-Русь" в Калининградской области. В начале марта компания объявила о прекращении инвестиций в российский сегмент бизнеса и остановке рекламных кампаний, а летом того же года заявила, что готовится полностью уйти с рынка РФ.
К августу в списке потенциальных покупателей компании было пять претендентов, однако с тех пор новостей о продаже на сайте компании не было.
Чистая прибыль фабрики группы в Советске в 2022 году составила 24,872 млн евро, что в 2,8 раза больше, чем в 2021 году, а выручка - 216,56 млн евро, что на 6,5% больше.
Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис и его деловой партнер Людас Скерюс владеют по 50% акций VG Holding, управляющей группой Viciunu grupe.
Сотни западных компаний ушли с российского рынка после вторжения Москвы в Украину в феврале прошлого года, в Киев нередко публично критиковал тех, кто остался, внося их в список международных спонсоров войны.
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