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Украина внесла литовскую компанию в список "спонсоров войны". Она связана с мэром Каунаса

rus.tvnet.lv BNS
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Крабовые палочки.
Крабовые палочки. Фото: Shutterstock

Украинские власти внесли литовского производителя крабовых палочек Vici в список "спонсоров войны", сообщает "Медуза".

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) утверждает, что Vičiūnai Group, обещавшая прекратить работу в России, ведет свой бизнес в обычном режиме без сокращений, защищает российскую торговую марку в судах и продолжает набирать сотрудников, поддерживая рынок труда РФ и оставаясь "одним из самых любимых брендов российских потребителей".

​"До тех пор, пока такие известные бренды, как Vici, продолжают присутствовать на российском рынке, несмотря на все военные преступления агрессора, мир получает неверный сигнал о том, что Россия остается частью международных экономических процессов. И народ России видит, что демократический мир от него не отвернулся, и он все делает правильно", – приведены в сообщении слова руководителя НАПК Александра Новикова.

"Многие компании уже сделали правильный выбор в пользу ценностей демократии и добропорядочности, уйдя с российского рынка. Однако Viciunu grupe не входила в их число и не смогла выйти за рамки своих пустых обещаний", - отметил глава НАПК Новиков.

Как отмечает НАПК, головной офис компании находится в Литве, а заводы работают в Литве, Эстонии, Испании и России. На предприятии Vičiūnai Group в Калининградской области, по информации НАПК, работают около 1500 сотрудников, а его чистая прибыль за 2022 год увеличилась на 156%, до 20 млн долларов.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Vičiūnai Group владела заводом "Вичюнай-Русь" в Калининградской области. В начале марта компания объявила о прекращении инвестиций в российский сегмент бизнеса и остановке рекламных кампаний, а летом того же года заявила, что готовится полностью уйти с рынка РФ.

К августу в списке потенциальных покупателей компании было пять претендентов, однако с тех пор новостей о продаже на сайте компании не было.

​Чистая прибыль фабрики группы в Советске в 2022 году составила 24,872 млн евро, что в 2,8 раза больше, чем в 2021 году, а выручка - 216,56 млн евро, что на 6,5% больше.

Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис и его деловой партнер Людас Скерюс владеют по 50% акций VG Holding, управляющей группой Viciunu grupe.

Сотни западных компаний ушли с российского рынка после вторжения Москвы в Украину в феврале прошлого года, в Киев нередко публично критиковал тех, кто остался, внося их в список международных спонсоров войны.

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