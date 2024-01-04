Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) утверждает, что Vičiūnai Group, обещавшая прекратить работу в России, ведет свой бизнес в обычном режиме без сокращений, защищает российскую торговую марку в судах и продолжает набирать сотрудников, поддерживая рынок труда РФ и оставаясь "одним из самых любимых брендов российских потребителей".

​"До тех пор, пока такие известные бренды, как Vici, продолжают присутствовать на российском рынке, несмотря на все военные преступления агрессора, мир получает неверный сигнал о том, что Россия остается частью международных экономических процессов. И народ России видит, что демократический мир от него не отвернулся, и он все делает правильно", – приведены в сообщении слова руководителя НАПК Александра Новикова.

"Многие компании уже сделали правильный выбор в пользу ценностей демократии и добропорядочности, уйдя с российского рынка. Однако Viciunu grupe не входила в их число и не смогла выйти за рамки своих пустых обещаний", - отметил глава НАПК Новиков.