WSJ : Россия близка к покупке баллистических ракет у Ирана

Россия продолжает активные переговоры с Ираном о закупке баллистических ракет малой дальности, сообщает издание. WSJ также сообщает, что Москва уже начала получать ракеты из Северной Кореи.

Если переговоры Москвы и Тегерана завершатся подписанием соглашения, Россия может начать получать ракеты уже в марте, говорят собеседники газеты. Правда, американские чиновники не верят, что соглашение уже согласовано.

"США обеспокоены тем, что переговоры России о приобретении баллистических ракет малой дальности активно продолжаются в Иране", - цитирует WSJ источник в администрации США. "По нашей оценке, Россия собирается закупить ракетные комплексы у Ирана", - добавил источник.

В последние недели Россия начала получать различное оружие из Северной Кореи, в том числе впервые баллистические ракеты малой дальности, подтвердили WSJ несколько американских чиновников.

"Несколько десятков" северокорейских баллистических ракет уже прибыли в восточные регионы России, сообщает издание.

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