WSJ : Россия близка к покупке баллистических ракет у Ирана

Соединенные Штаты опасаются, что Россия близка к покупке иранских баллистических ракет, сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Россия продолжает активные переговоры с Ираном о закупке баллистических ракет малой дальности, сообщает издание. WSJ также сообщает, что Москва уже начала получать ракеты из Северной Кореи.
Если переговоры Москвы и Тегерана завершатся подписанием соглашения, Россия может начать получать ракеты уже в марте, говорят собеседники газеты. Правда, американские чиновники не верят, что соглашение уже согласовано.
"США обеспокоены тем, что переговоры России о приобретении баллистических ракет малой дальности активно продолжаются в Иране", - цитирует WSJ источник в администрации США. "По нашей оценке, Россия собирается закупить ракетные комплексы у Ирана", - добавил источник.
В последние недели Россия начала получать различное оружие из Северной Кореи, в том числе впервые баллистические ракеты малой дальности, подтвердили WSJ несколько американских чиновников.
"Несколько десятков" северокорейских баллистических ракет уже прибыли в восточные регионы России, сообщает издание.
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