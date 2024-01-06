Фото ⟩ Маркус Рива верхом на коне в Пурвциемсе. Что это было?

"Да, это происходило в Пурвциемсе. Почти у "Минска". Это было связано с первым эпизодом сериала Produkts. Там я появляюсь в снах главной героини на коне. Это такой пиар-ход. Не знаю, почему выбрали Пурвциемс! Создатели сериала хотели где-то в городе. Мол, что Produkts якобы дошел до города", - объяснил Маркус Рива.

Маркус Рива Фото: Пресс-фото

Маркус также подробно рассказал о своей роли в новом криминально-комедийном сериале. Там он играет певца по имени Адам, который в первых эпизодах часто появляется в фантазиях главной героини верхом на коне:

"Я играю не самого себя. Я хотел, чтобы это был совсем другой человек, с другим именем. Даже когда у меня попросили фото для постера, который фигурирует в сериале, я попросил отдельную фотосессию, потому что это не Маркус Рива. Он другой! Особенно то, как он ведет себя, как выглядит".

Фото: Пресс-фото

Примечательно, что герой Маркуса в сериале появляется без бороды.