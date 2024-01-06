Фото ⟩ Маркус Рива верхом на коне в Пурвциемсе. Что это было?

В среду, 3 января, популярный латвийский певец Маркус Рива был замечен среди многоквартирных домов Пурвциемса верхом на коне. На презентации сериала Produkts ("Продукт") артист подробно рассказал RUS TVNET, что же это было.
"Да, это происходило в Пурвциемсе. Почти у "Минска". Это было связано с первым эпизодом сериала Produkts. Там я появляюсь в снах главной героини на коне. Это такой пиар-ход. Не знаю, почему выбрали Пурвциемс! Создатели сериала хотели где-то в городе. Мол, что Produkts якобы дошел до города", - объяснил Маркус Рива.
Маркус также подробно рассказал о своей роли в новом криминально-комедийном сериале. Там он играет певца по имени Адам, который в первых эпизодах часто появляется в фантазиях главной героини верхом на коне:
"Я играю не самого себя. Я хотел, чтобы это был совсем другой человек, с другим именем. Даже когда у меня попросили фото для постера, который фигурирует в сериале, я попросил отдельную фотосессию, потому что это не Маркус Рива. Он другой! Особенно то, как он ведет себя, как выглядит".
Примечательно, что герой Маркуса в сериале появляется без бороды.
"Да, это был для меня особый челлендж. Потому что каждый раз, когда я приходил на съемку, я должен был перед этим побриться. Ничего страшного в этом не было - просто я не привык совсем без бороды", - с улыбкой признается артист.
Но самым большим вызовом для себя он считает все-таки умение держаться в седле, потому что это был второй раз, когда ему пришлось ездить верхом:
"У меня нет такого опыта. Впервые я это делал на съемках в Украине. Что в первый, что во второй раз были разные нюансы, которых я не знал. Но я справился. На фотосессии в Пурвциемсе было уже совсем легко".
Галерея: Маркус Рива верхом на коне в Пурвциемсе
Ранее в интервью RUS TVNET Маркус Рива рассказал, что сразу согласился сниматься. Раньше певец уже играл небольшие роли в латвийских сериалах. В Украине он принимал участие в большом комедийном кинопроекте.
Напомним, на платформе Tet+ вышел новый сериал Produkts ("Продукт"). Это сериал о происшествии, которое пережила главная героиня Мария. Она работает на складе азиатских товаров, пока к ней не попадают ящики с продуктом, который полностью меняет ее жизнь. На премьере 4 января собрались актеры Сандра Деюс, Томс Харьо, Хенри Арайс, Телма Аузиня, Илзе Пукинска, Маркус Рива, Данте Пецолли, Интарс Решетинс и многие другие.
Галерея: Премьера сериала Produkts
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