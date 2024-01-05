"Плохие и слабые аргументы": общество Delna критикует решение KNAB о Рижской думе

По мнению общества Delna, решение KNAB является поверхностным и в целом слабым. Хотя ведомственная проверка должна быть объективной, нейтральной и содержать оценку обстоятельств дела,

большая часть решения KNAB - это пересказ отчета комиссии по расследованию дисциплинарного дела Рижской думы.

Организация отмечает, что в части решения, где KNAB высказывает свои выводы, они являются неаргументированными и содержат лишь общие выводы о том, что при проверке не получены доказательства, подтверждающие конкретные факты.

KNAB при этом подчеркивает ряд возможных проблем в деле, отмечая, что их оценка не входит в компетенцию KNAB, пояснила Тауриня.

По мнению Delna,

KNAB не рассматривал обстоятельства, требующие индивидуальной оценки, например, обязанность должностных лиц распоряжаться государственными и муниципальными средствами эффективно и целесообразно, что было одним из главных аргументов в дисциплинарном деле.

Pasakiet man kaut vienu racionālu iemeslu, kāpēc bija jāsamelojas arī te?

Nu tak būtu palicis pie likumības, bet nē. https://t.co/LwJtHQe4NT pic.twitter.com/z7vyC1rotZ — Jānis Kollis (@Kolliss) January 4, 2024

Как уже сообщалось, KNAB в ходе ведомственной проверки не выявил нарушений в работе бывшего департамента сообщения Рижской думы при организации ремонтных работ на уличном покрытии.

Проверка была завершена 29 декабря и бюро приняло решение об отказе начать уголовный процесс.

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