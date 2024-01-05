Украинцы нанесли существенный урон оборонной системе оккупированного Крыма

Представитель вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк отмечает, что это, правда, не первый случай, когда на полуострове был нанесен такой ущерб. Она отмечает, что российские силы Крыму теперь ищут способы преобразования оборонной системы.

Гуменюк подчеркивает, что это говорит о том, что оккупанты на полуострове уже не чувствуют себя в безопасности.

Ранее сообщалось, что вечером 4 января украинская армия запустила по Крыму 36 дронов.

Кроме того, российские системы противовоздушной обороны перехватили один беспилотник над городом Краснодар в России. Из Севастополя на полуострове эвакуируют около 100 человек, в том числе 15 детей.

🔥🔥🔥 UKRAINE 🇺🇦 HITTING CRIMEA



The 🇷🇺 Military’s radar station in 🇷🇺-occupied Evpatoria, Crimea has apparently been hit in what 🇷🇺 media says was a rocket attack by 🇺🇦.



Smoke is now billowing from the 🇷🇺 facility.



👉 Without radar, the Russians are blind & easier to hit. pic.twitter.com/smlKRMAzwt — Jason Jay Smart (@officejjsmart) January 4, 2024

Власти оккупантов отмечают, что 4 января произошла одна из самых масштабных на сегодняшний день атак украинских дронов. Представители вооруженных сил Украины отмечают, что в Крыму был нанесен удар по военной цели.

В Telegram-каналах в Крыму сообщили о взрывах под Новороссийском, Новофедоровкой и Евпаторией. Кроме того, на Крымском мосту заблокировано движение.

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