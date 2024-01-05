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В Риге начинается запись на бесплатные курсы латышского языка

rus.tvnet.lv/LETA
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Занятие в группе для сениоров по подготовке к экзамену по латышскому языку на категорию А2 в одном из учебных центров Даугавпилса.
Занятие в группе для сениоров по подготовке к экзамену по латышскому языку на категорию А2 в одном из учебных центров Даугавпилса. Фото: Евгений Ратков/Chayka.lv

С понедельника, 8 января, начинается прием заявок на финансируемые Рижской думой курсы латышского языка, сообщили агентству LЕТА в управлении по связям Рижской думы.

До ноября планируется обучить на этих курсах не менее 760 жителей города.

Бесплатно выучить латышский язык смогут те, кто задекларировал свое место жительства в Риге, а также украинские граждане, которые живут в Риге.

В курсах могут принять участие взрослые жители Риги, за исключением школьников и безработных. Языковые курсы будут проводиться на уровнях A и B.

С 2011 года Рижское самоуправление проводит конкурс проектов по финансированию учебных заведений для организации курсов латышского языка для взрослых рижан. За эти годы курсы окончили почти 15 000 рижан.

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