В Риге начинается запись на бесплатные курсы латышского языка

До ноября планируется обучить на этих курсах не менее 760 жителей города.

Бесплатно выучить латышский язык смогут те, кто задекларировал свое место жительства в Риге, а также украинские граждане, которые живут в Риге.

В курсах могут принять участие взрослые жители Риги, за исключением школьников и безработных. Языковые курсы будут проводиться на уровнях A и B.

С 2011 года Рижское самоуправление проводит конкурс проектов по финансированию учебных заведений для организации курсов латышского языка для взрослых рижан. За эти годы курсы окончили почти 15 000 рижан.

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