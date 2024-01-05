Читатель даугавпилсского портала "Чайка" прислал изданию фотографии, сделанные около 17:40 28 декабря на перекрестке улиц Ригас и Алеяс в Даугавпилсе. На фото автомобиль даугавпилсского политика, депутата 14-го Сейма Латвии Виктора Пучки, стоит на пешеходном переходе, рядом с офисом партии "Стабильности!" (ул. Ригас, 59Е).
Фото ⟩ Депутат Сейма от "Стабильности!" припарковал машину на "зебре". Комментарий депутата и полиции
Читатель возмущается тем, что политик нарушает правила дорожного движения. Машина припаркована на пешеходном переходе и мешает людям, идущим по улице Ригас. "Действия Пучки наглядно демонстрируют равнодушное и высокомерное отношение депутатов от партии "Стабильности!" к даугавпилчанам и правилам дорожного движения", - считает читатель. Он также сообщил, что эти фото отправлены в полицию.
Виктор Пучка - депутат 14 Сейма от партии Алексея Росликова "Стабильности!". На выборы он шел вторым в партийном списке от Латгалии и был избран депутатом Сейма. До этого Пучка был и депутатом Даугавпилсской думы. В муниципальных выборах 2017 года он также участвовал от списка "Альтернативы", но партия не преодолела 5% барьер и не прошла в городскую думу.
"Чайка" попросила политика прокомментировать ситуацию, запечатленную на фото. Вот что он ответил: "Машина стоит на аварийках, и не потому, что мне так захотелось, а потому, что я привез в офис партии на Ригас, 59е тяжелые коробки. По правилам я могу подъехать к офису, частично проехав по пешеходной дорожке, не создавая пешеходам помех. Сразу, как были разгружены коробки, машина была убрана. Прошу прощения за предоставленные неудобства".
На фото включенные "аварийки" не видны - возможно, так совпало. Но описываемых депутатом исключений из правил дорожного движения журналисты издания не нашли, поэтому обратились за пояснениями в Госполицию, отправив туда фото очевидца.
"Данный автомобиль находится на пешеходном переходе, значит нарушает правила дорожного движения!!! (пунктуация автора ответа сохранена). Автомобиль может находиться на пешеходной дороге только с разрешения самоуправления. Других исключений нет", - сообщила старший специалист отдела по связям с общественностью Латгальского отделения Государственной полиции Инга Тейване-Трейновска.
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