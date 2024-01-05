Фото ⟩ Депутат Сейма от "Стабильности!" припарковал машину на "зебре". Комментарий депутата и полиции

Читатель возмущается тем, что политик нарушает правила дорожного движения. Машина припаркована на пешеходном переходе и мешает людям, идущим по улице Ригас. "Действия Пучки наглядно демонстрируют равнодушное и высокомерное отношение депутатов от партии "Стабильности!" к даугавпилчанам и правилам дорожного движения", - считает читатель. Он также сообщил, что эти фото отправлены в полицию.

Виктор Пучка - депутат 14 Сейма от партии Алексея Росликова "Стабильности!". На выборы он шел вторым в партийном списке от Латгалии и был избран депутатом Сейма. До этого Пучка был и депутатом Даугавпилсской думы. В муниципальных выборах 2017 года он также участвовал от списка "Альтернативы", но партия не преодолела 5% барьер и не прошла в городскую думу.

"Чайка" попросила политика прокомментировать ситуацию, запечатленную на фото. Вот что он ответил: "Машина стоит на аварийках, и не потому, что мне так захотелось, а потому, что я привез в офис партии на Ригас, 59е тяжелые коробки. По правилам я могу подъехать к офису, частично проехав по пешеходной дорожке, не создавая пешеходам помех. Сразу, как были разгружены коробки, машина была убрана. Прошу прощения за предоставленные неудобства".

Автомобиль депутата Сейма Виктора Пучки, припаркованный на пешеходном переходе в Даугавпилсе. 28 декабря 2023 года Фото: Читатель портала "Чайка"

На фото включенные "аварийки" не видны - возможно, так совпало. Но описываемых депутатом исключений из правил дорожного движения журналисты издания не нашли, поэтому обратились за пояснениями в Госполицию, отправив туда фото очевидца.

"Данный автомобиль находится на пешеходном переходе, значит нарушает правила дорожного движения!!! (пунктуация автора ответа сохранена). Автомобиль может находиться на пешеходной дороге только с разрешения самоуправления. Других исключений нет", - сообщила старший специалист отдела по связям с общественностью Латгальского отделения Государственной полиции Инга Тейване-Трейновска.

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