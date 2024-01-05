В Литве могут отказаться от русских школ

"Если есть Беларусь, где мы видим, что литовским школам не дают работать, вопрос в том, стоит ли нам обеспечивать подобное. Я бы сказал, что вопрос должен заключаться в том, каков консенсус с этой страной", - сказал министр.

Министр также призвал не связывать возобновившуюся дискуссию о школах для национальных меньшинств с недавним инцидентом, когда подростки, обучающиеся в русской школе, стреляли в одноклассника из пневматического пистолета резиновыми пулями, потому что он заявил, что не поддерживает российское вторжение в Украину. По словам подростка, его при этом называли "бандеровцем" и включали гимн ЧВК "Вагнер".

Вайва Вежелите-Покладова, заведующая отделом анализа политики и информации в отношении национальных меньшинств Департамента по делам национальных меньшинств, заявила в новостной радиостанции, что не поддерживает закрытие школ одного из национальных меньшинств.

"Если мы говорили только о школах с преподаванием на русском языке, мы были бы против маргинализации одной национальности. Закрытие школ одной национальности и полное препятствование детям пестовать свою национальность, конечно, не было бы решением, которое следует принимать в настоящее время", - сказала Вежелите-Покладова.

Согласно закону, в районах, где традиционно проживает многочисленное национальное меньшинство, муниципалитет гарантирует обучение на языке национального меньшинства по требованию общины.

В Литве самая густая сеть школ для национальных меньшинств находится на юго-востоке страны. Язык национальных меньшинств преподается почти в ста школах девяти муниципалитетов.

По данным Национального агентства образования, в 2020-2021 учебном году в образовательных учреждениях национальных меньшинств - от детских садов до школ - обучались более 47 тысяч детей.

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