В Литве могут отказаться от русских школ

Преподавание русского языка в Литве может быть прекращено постепенно, при этом в стране останутся работать школы национальных меньшинств, в которых преподают языки Евросоюза (ЕС) или стран, дружественных Литве, - говорит министр образования Гинтаутас Якштас.
"Соседи латыши и эстонцы не только отказались от школ, где преподают русский язык, но и встали на путь не преподавания русского языка как иностранного. (...) Видимо, нам следует поучиться у наших соседей, одно дело в том, что мы должны ориентироваться на языки Евросоюза, чтобы образование национальных меньшинств происходило на их языке, возможно заключение двусторонних соглашений с другими странами, если будет дружественная страна, такая как Украина", - заявил в четверг, 4 января, радиостанции Ziniu radijas Якштас.
Министр сообщил, что сейчас рассматривается и возможность отказа от обучения на русском языке, и министерство представит предложение через несколько недель.
"Нужно продумать то, какими будут эти решения. Пока еще рано говорить о том, какими они будут. Сейчас мы вникаем в оценку школ, надеюсь, через несколько недель у нас будет предложение", - сказал Якштас.
По его словам, возникает вопрос, почему Литва содержит школы, где преподавание ведется на языках недружественных стран.
Министр также подчеркнул, что изучение всех предметов только на языке национального меньшинства оказывает детям медвежью услугу, поскольку им труднее интегрироваться в общество.
"Если есть Беларусь, где мы видим, что литовским школам не дают работать, вопрос в том, стоит ли нам обеспечивать подобное. Я бы сказал, что вопрос должен заключаться в том, каков консенсус с этой страной", - сказал министр.
Министр также призвал не связывать возобновившуюся дискуссию о школах для национальных меньшинств с недавним инцидентом, когда подростки, обучающиеся в русской школе, стреляли в одноклассника из пневматического пистолета резиновыми пулями, потому что он заявил, что не поддерживает российское вторжение в Украину. По словам подростка, его при этом называли "бандеровцем" и включали гимн ЧВК "Вагнер".
Вайва Вежелите-Покладова, заведующая отделом анализа политики и информации в отношении национальных меньшинств Департамента по делам национальных меньшинств, заявила в новостной радиостанции, что не поддерживает закрытие школ одного из национальных меньшинств.
"Если мы говорили только о школах с преподаванием на русском языке, мы были бы против маргинализации одной национальности. Закрытие школ одной национальности и полное препятствование детям пестовать свою национальность, конечно, не было бы решением, которое следует принимать в настоящее время", - сказала Вежелите-Покладова.
Согласно закону, в районах, где традиционно проживает многочисленное национальное меньшинство, муниципалитет гарантирует обучение на языке национального меньшинства по требованию общины.
В Литве самая густая сеть школ для национальных меньшинств находится на юго-востоке страны. Язык национальных меньшинств преподается почти в ста школах девяти муниципалитетов.
По данным Национального агентства образования, в 2020-2021 учебном году в образовательных учреждениях национальных меньшинств - от детских садов до школ - обучались более 47 тысяч детей.
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