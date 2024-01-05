"Нужно знать язык противника": педагог об отмене изучения русского в школах

"Думаю, мы путаем две вещи. Одно дело - знание языка. Другое - его использование. Если я знаю несколько языков, то могу пользоваться ими тогда, когда сочту нужным. Это совсем не обязывает говорить на том или другом языке. И я думаю, что

живя рядом с таким большим и опасным соседом, совсем не знать его язык - не самое лучшее, что мы могли бы пожелать своим детям", - сказала Озола.

По словам учителя, в сегодняшней ситуации нехватки учителей русский может оказаться третьим изучаемым в школе иностранным языком, на месте которого мог быть французский или итальянский. Но где взять учителей?

"Я тоже когда-то преподавала немецкий, но мое время в педагогике заканчивается, и я больше не могу потянуть такие зверские нагрузки. Да и не вижу надобности - зачем? Когда я прекратила вести уроки немецкого, мы искали учителя, где только могли (...) Французского, итальянского? Это мне даже во сне не снится", - говорит Озола, указывая, что она "благодарит Бога" за то, что она не директор и не завуч школы, так как найти нового учителя на место ушедшего - "невыполнимая миссия". "И преподаватели языков находятся на самой вершине этой невыполнимой миссии", - уверена учитель.

При этом Озола подчеркивает, что изучение русского все равно остается трудоемким занятием для учеников. "Да, мы в определенной степени, живем и в русскоязычной среде. И некоторые родители считают - ну как тут не учить русский? Это же так просто! Но ситуация и среда радикально изменились. И учить русский без практики его в реальной жизни очень трудно", - считает она.

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