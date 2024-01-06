Видео ⟩ В Риге жители дома недовольны семьей, в которой есть дочь с психическими отклонениями

"Они не дают спать. Они склонны кричать поздно вечером и ночью. Они также ползают по мусорным бакам. Они как сборщики, падальщики. Они кричат ​​на нас и угрожают нам на лестничной клетке. Они здесь не живут нормально! Здесь живут разные люди - пенсионеры, молодежь, у меня ребенок с расстройствами аутистического спектра, но мы все можем жить вместе, они - нет", - рассказала соседка.