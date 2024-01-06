Видео ⟩ Из кондитерской пропали угощения на 400 евро, в краже подозревается таксист

Так и не получив заказ, организаторы банкета сразу же связались с кондитером, которая посмотрела в приложение и заметила, что водитель закончил свой путь не на улице Зиргу, а на улице Маза Смилшу. После чего быстро уехал. Айрита уверена, что водитель не смог бы разгрузить все коробки за пять минут, даже вывалив их на улицу.

Желая узнать, где находится заказ, Айрита тут же написала и позвонила таксисту. Усилия увенчались успехом лишь через час. Он коротко ответил, что заказ уже давно доставлен и положил трубку.

С таким же неотзывчивым отношением кондитер столкнулся и со стороны представителей компании Bolt.

Она связывалась с ним бесчисленное количество раз, но в каждом из них получала только автоматически сгенерированные ответы от так называемых "чат-ботов". Они задавали дополнительные вопросы и не смогли глубже вникнуть в ситуацию.

Наконец кондитер нашла адрес электронной почты, на который получила ответ от реального сотрудника - даже сам Bolt не смог связаться с водителем.

Кондитер обратился в полицию с заявлением о пропаже пирожных стоимостью 400 евро, но оно было принято только после третьего визита. Однако в Государственной полиции программе Bez Tabu ответили, что подобной ситуации быть не должно.

"Мы подтверждаем, что осведомлены о ситуации. От имени команды Bolt приносим извинения заказчику за неприятный опыт. В рамках расследования, начатого Государственной полицией, мы не можем комментировать инцидент. Мы можем подтвердить, что делаем все возможное для расследования, предоставляя всю имеющуюся в нашем распоряжении информацию", - заявили в компании Bolt.

В компании Bolt обратили внимание на то, что водители-партнеры Bolt не предоставляют услуги по доставке посылок - "в правилах указано, что услуги предназначены для перевозки пассажиров, а не посылок".

Представитель компании Bolt также сказала, что водители-партнеры Bolt являются независимыми поставщиками услуг. У сторон нет отношений между работником и работодателем.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!