Видео ⟩ Из кондитерской пропали угощения на 400 евро, в краже подозревается таксист

В окнах мастерской кондитера Айриты в Межциемсе в самые загруженные дни свет гаснет только после полуночи. Не менее напряженным был и вечер 15 декабря, когда организаторы крупного корпоратива заказали около 200 пирожных, но не смогли приехать за ними сами. Они согласились, чтобы заказ был доставлен на такси. Однако таксист не доехал до места назначения, а пирожные исчезли сообщает программа Bez tabu.
Айрита вспоминает, что в тот вечер она вызвала такси, которое сначала остановилось в другом месте, примерно в квартале от ее мастерской. Она связалась, чтобы сообщить, что ждет по другому адресу. Когда такси наконец прибыло, она доверила посылку водителю.
Такси уехало, и хотя через 22 минуты организаторы банкета получили сообщение, что оно остановилось по их адресу - улице Зиргу в Старой Риге, - они не нашли машину на узкой улочке. Почувствовав, что водитель, скорее всего, заблудился, они вышли на улицу и заметили серебристое такси Hyundai, которое ехало по улице Вальню в противоположном направлении - в сторону Пороховой башни.
Организаторы мероприятия не согласились на личное интервью, а письменно описали ход событий того вечера.
"Мы прошли до Пороховой башни и по улице Мейстару до улицы Маза Смилшу, надеясь, что водитель просто оставил пирожные где-нибудь на улице... Но ничего - ни следа пирожных! Девушки обошли все возможные заведения, куда могли привезти и оставить заказ, например в ресторан Monterosso. Никаких следов", - ответили организаторы мероприятия.
Так и не получив заказ, организаторы банкета сразу же связались с кондитером, которая посмотрела в приложение и заметила, что водитель закончил свой путь не на улице Зиргу, а на улице Маза Смилшу. После чего быстро уехал. Айрита уверена, что водитель не смог бы разгрузить все коробки за пять минут, даже вывалив их на улицу.
Желая узнать, где находится заказ, Айрита тут же написала и позвонила таксисту. Усилия увенчались успехом лишь через час. Он коротко ответил, что заказ уже давно доставлен и положил трубку.
С таким же неотзывчивым отношением кондитер столкнулся и со стороны представителей компании Bolt.
Она связывалась с ним бесчисленное количество раз, но в каждом из них получала только автоматически сгенерированные ответы от так называемых "чат-ботов". Они задавали дополнительные вопросы и не смогли глубже вникнуть в ситуацию.
Наконец кондитер нашла адрес электронной почты, на который получила ответ от реального сотрудника - даже сам Bolt не смог связаться с водителем.
Кондитер обратился в полицию с заявлением о пропаже пирожных стоимостью 400 евро, но оно было принято только после третьего визита. Однако в Государственной полиции программе Bez Tabu ответили, что подобной ситуации быть не должно.
"Мы подтверждаем, что осведомлены о ситуации. От имени команды Bolt приносим извинения заказчику за неприятный опыт. В рамках расследования, начатого Государственной полицией, мы не можем комментировать инцидент. Мы можем подтвердить, что делаем все возможное для расследования, предоставляя всю имеющуюся в нашем распоряжении информацию", - заявили в компании Bolt.
В компании Bolt обратили внимание на то, что водители-партнеры Bolt не предоставляют услуги по доставке посылок - "в правилах указано, что услуги предназначены для перевозки пассажиров, а не посылок".
Представитель компании Bolt также сказала, что водители-партнеры Bolt являются независимыми поставщиками услуг. У сторон нет отношений между работником и работодателем.
Видео: Сюжет программы Bez tabu
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