Видео ⟩ Передача изучила изменение дорожного движения в районе улицы Авоту

Раньше в микрорайоне Авоту был хаотичный и неорганизованный перекресток, создавший угрозу для всех участников дорожного движения, но сейчас произошли изменения в организации дорожного движения.

Наибольшие вопросы вызывают обустроенные левые повороты на пересечении улиц Таллиннас и улицы Асару, которые бессмысленны и вызывают конфликты.

В частности, для велосипедиста, едущего из Гризинькалнса, у которого якобы есть своя полоса, велосипедная дорожка просто заканчивается на другой стороне перекрестка. Автомобили, едущие в том же направлении, просто оттеснят велосипедиста в сторону, так как для встречного транспорта создана новая полоса для левого поворота.

"Левые повороты здесь не нужны", - подчеркивает Паул Тимротс. Он добавляет, что та же проблема существует и на другой стороне улицы Асару, и спрашивает: "Как можно было сделать что-то подобное?"

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