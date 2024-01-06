Сб, 6.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ Самолет в США совершил вынужденную посадку из-за того, что в полете оторвалась дверь

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
В полете у самолета оторвалась дверь
В полете у самолета оторвалась дверь Фото: Ekrānuzņēmums no video/"BreakingLV"/"X"

Пассажирский самолет компании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку из-за оторвавшейся в полете двери аварийного выхода. Об этом сообщает BBC.

Самолет Boeing 737 Max 9 вернулся в Портленд через 35 минут после взлета. Он должен был отправиться в Калифорнию. В авиакомпании сообщают, что на борту находились 177 пассажиров и членов экипажа, сам самолет приземлился "благополучно".

Перед инцидентом самолет достиг высоты 4876 метров в воздухе. Сразу после того, как дверь оторвалась, началась аварийная посадка.

Сообщается, что дверь оторвалась примерно через 20 минут после начала полета. По словам очевидцев, на ближайшем к двери сидении никого не было. На соседнем месте сидел подросток. 

В заявлении авиакомпании говорится, что полеты всех ее самолетов Boeing 737 Max 9 будут временно приостановлены для проверки. В Boeing также прокомментировали инцидент, заявив, что в настоящее время ведутся работы по сбору информации.

 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх