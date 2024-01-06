Видео ⟩ Самолет в США совершил вынужденную посадку из-за того, что в полете оторвалась дверь

Самолет Boeing 737 Max 9 вернулся в Портленд через 35 минут после взлета. Он должен был отправиться в Калифорнию. В авиакомпании сообщают, что на борту находились 177 пассажиров и членов экипажа, сам самолет приземлился "благополучно".

🇺🇸 Avārijas nosēšanos Portlendā veica aviosabiedrības "Alaska Airlines" pasažieru lidmašīna "Boeing 737 MAX 9", jo uzreiz pēc pacelšanās gaisa spiediens izrāva sānu avārijas izejas durvis. #Portlenda #Oregona #ASV pic.twitter.com/t0UJAnMrE0 — BreakingLV (@breakinglv) January 6, 2024

Перед инцидентом самолет достиг высоты 4876 метров в воздухе. Сразу после того, как дверь оторвалась, началась аварийная посадка.

Сообщается, что дверь оторвалась примерно через 20 минут после начала полета. По словам очевидцев, на ближайшем к двери сидении никого не было. На соседнем месте сидел подросток.

В заявлении авиакомпании говорится, что полеты всех ее самолетов Boeing 737 Max 9 будут временно приостановлены для проверки. В Boeing также прокомментировали инцидент, заявив, что в настоящее время ведутся работы по сбору информации.

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