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Фото ⟩ В субботу полиция ограничила территорию Кабинета министров, чтобы не допустить проведение пикета

rus.tvnet.lv
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Полиция у здания Кабинета министров
Полиция у здания Кабинета министров Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

В субботу, 6 января, у здания Кабинета министров планировалось провести пикет в поддержку палестинцев. В пятницу Рижская дума в целях безопасности его проведение запретила. Как свидетельствует подготовленная TVNET GRUPA фотогалерея, Государственная полиция ограничила территорию Кабмина, чтобы там не собирались участники пикета.

По наблюдениям TVNET GRUPA, по всему периметру были размещены полицейские автомобили и находилось 10-15 сотрудников полиции.

Как уже сообщалось, Рижское самоуправление запретило проведение пикета в поддержку палестинцев, запланированного на субботу, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Самоуправление рассмотрело заявку частного лица на организацию пикета перед зданием Кабинета министров 6 января в знак солидарности с палестинским народом. Получив заключение органов безопасности о том, что во время пикета может возникнуть угроза общественной безопасности, исполнительный директор Риги Янис Ланге принял решение запретить пикет.

Пикет был запланирован с целью призвать должностных лиц и граждан проявить солидарность с палестинским народом и осудить насилие Израиля против жителей Газы и Западного берега реки Иордан, сообщили агентству LETA представители движения "За свободную Палестину".

Организаторы планировали, что в мероприятии могут принять участие 100 человек.

Уже сообщалось, что 7 октября ХАМАС устроил кровавую бойню в Израиле, убив более 1200 человек, подавляющее большинство из которых - мирные жители. Еще около 240 человек, включая женщин, детей и сирот, были взяты террористами в заложники и вывезены в сектор Газа.

В ответ на нападение ХАМАС Израиль начал массированные бомбардировки сектора Газа, а затем и наземную операцию.

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