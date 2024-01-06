В субботу, 6 января, у здания Кабинета министров планировалось провести пикет в поддержку палестинцев. В пятницу Рижская дума в целях безопасности его проведение запретила. Как свидетельствует подготовленная TVNET GRUPA фотогалерея, Государственная полиция ограничила территорию Кабмина, чтобы там не собирались участники пикета.
Фото ⟩ В субботу полиция ограничила территорию Кабинета министров, чтобы не допустить проведение пикета
По наблюдениям TVNET GRUPA, по всему периметру были размещены полицейские автомобили и находилось 10-15 сотрудников полиции.
Как уже сообщалось, Рижское самоуправление запретило проведение пикета в поддержку палестинцев, запланированного на субботу, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Самоуправление рассмотрело заявку частного лица на организацию пикета перед зданием Кабинета министров 6 января в знак солидарности с палестинским народом. Получив заключение органов безопасности о том, что во время пикета может возникнуть угроза общественной безопасности, исполнительный директор Риги Янис Ланге принял решение запретить пикет.
Пикет был запланирован с целью призвать должностных лиц и граждан проявить солидарность с палестинским народом и осудить насилие Израиля против жителей Газы и Западного берега реки Иордан, сообщили агентству LETA представители движения "За свободную Палестину".
Организаторы планировали, что в мероприятии могут принять участие 100 человек.
Уже сообщалось, что 7 октября ХАМАС устроил кровавую бойню в Израиле, убив более 1200 человек, подавляющее большинство из которых - мирные жители. Еще около 240 человек, включая женщин, детей и сирот, были взяты террористами в заложники и вывезены в сектор Газа.
В ответ на нападение ХАМАС Израиль начал массированные бомбардировки сектора Газа, а затем и наземную операцию.
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