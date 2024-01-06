Фото и видео ⟩ Читатель TVNET Игорь запечатлел Балтийское море в зимнюю стужу

Как уже сообщал RUS TVNET, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) вечером в субботу распространила предупреждение о сильном морозе в ночь на воскресенье.

В предупреждении указывается, что ночью в Риге ожидается сильный мороз - температура воздуха опустится до -20...-21 градуса.

Существует риск возникновения проблем со здоровьем у некоторых групп населения, например, пожилых людей, младенцев и бездомных, указывает VUGD.

В ночь на воскресенье осадков не ожидается, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Будет дуть слабый северо-восточный, восточный ветер.

Минимальная температура воздуха на западе составит от -14 до -19 градусов, на Курземском побережье - от -9 до -14 градусов, на востоке - от -20 до -24 градусов, в северо-восточных районах - до -30 градусов.

В Риге ночью ожидается ясная и сухая погода.

Будет дуть слабый ветер, воздух остынет до -20...-21 градуса.

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