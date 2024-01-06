Прокурор оспорил обвинительное решение по делу основателя "Хельсинки-86" Грантиньша

Прокурор подал апелляционный протест на решение Рижского городского суда, которым был оправдан обвиняемый в разжигании национальной розни и еще одном преступлении основатель правозащитной группы "Хельсинки-86" Линардс Грантиньш, выяснило агентство LETA.
Теперь дело предстоит рассмотреть Рижскому окружному суду.
Грантиньш обвиняется в разжигании национальной розни на созданном им портале www.tautastribunals.eu. Он обвиняется по двум статьям Уголовного закона - в связи с разжиганием национальной ненависти и выражением направленного против Латвии призыва.
Бывший адвокат Грантиньша Павел Ребенок в свое время рассказывал, что клиент не отрицает размещение публикаций в интернете, однако не признает, что призывал в них к насилию. Обстоятельства обвинения адвокат разглашать не захотел, но подтвердил, что оно основано на нескольких статьях на портале www.tautastribunals.eu.
Во время, когда дело расследовала Служба национальной безопасности (VDD), нанятые ими эксперты из Бюро омбудсмена и общественно-политического центра Providus пришли к выводу, что в публикациях гражданина Германии латвийского происхождения Грантиньша усматриваются признаки разжигания ненависти.
Грантиньш после выхода из места заключения отправился на лечение в Германию.
24 августа 2015 года прокуратура предъявила Грантиньшу обвинение в разжигании национальной, этнической и расовой ненависти с использованием автоматизированной системы обработки данных.
24 июля 2015 года Грантиньш был задержан в Латвии на основании решения суда о применении меры пресечения - заключения под стражу. Эта мера уже применялась в 2014 году по ходатайству VDD в связи с уголовным делом, возбужденным в 2012 году.
Ранее суд Видземского предместья Риги решил освободить Грантиньша под залог. Как свидетельствует решение суда, за Грантиньша был установлен залог в размере 5000 евро, который был внесен.
Проживающий в Германии Грантиньш создал сайт www.tautastribunals.eu. Ранее он объявил себя председателем народного трибунала Латвийской Республики и регулярно ругал и критиковал латвийских политиков и других чиновников. Также Грантиньш сообщил, что приговорил к высшей мере наказания нескольких латвийских чиновников и политиков.
В июне 2015 года в размещенном на портале сообщении Грантиньш написал, что прибыл на родину, несмотря на угрозу, идущую от правящей клики. "Она пытается вывезти меня из моей временной земли обитания, чтобы судить за преступления времен Атмоды". Клика 4 мая же, как и Путин, глубоко переживает развал СССР. Арестуйте и судите меня! Я желаю вам успеха, жалкие народные предатели. Не упустите эту возможность! Если вы не сделаете это со мной, я сделаю это с вами. Я потащу вас на виселицу по всем законам, с мандатом ООН в кармане! И не одного, а вместе со всеми семьями, которые вместе с вами пожирали и пожирают украденное у народа!", - написал Грантиньш.
"Хельсинки-86" была латвийской правозащитной группой, которую в июне 1986 года в Лиепае основали Риналд Грантиньш, Раймонд Битениекс и Мартиньш Барисс с целью проследить, чтобы соблюдались права латвийской народной экономики, культуры и индивидуума. За границу было передано протестное письмо против советских правоохранительных органов, а также документы об основании "Хельсинки-86", что вызвало широкий резонанс.
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