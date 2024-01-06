Прокурор оспорил обвинительное решение по делу основателя "Хельсинки-86" Грантиньша

В июне 2015 года в размещенном на портале сообщении Грантиньш написал, что прибыл на родину, несмотря на угрозу, идущую от правящей клики. "Она пытается вывезти меня из моей временной земли обитания, чтобы судить за преступления времен Атмоды". Клика 4 мая же, как и Путин, глубоко переживает развал СССР. Арестуйте и судите меня! Я желаю вам успеха, жалкие народные предатели. Не упустите эту возможность! Если вы не сделаете это со мной, я сделаю это с вами. Я потащу вас на виселицу по всем законам, с мандатом ООН в кармане! И не одного, а вместе со всеми семьями, которые вместе с вами пожирали и пожирают украденное у народа!", - написал Грантиньш.