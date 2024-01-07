50 евро "на чай": гражданина Узбекистана оштрафовали за взятку таможеннику

Согласно обвинительному заключению, человек с грузовым автомобилем въехал на пункт таможенного контроля "Терехово", где должностное лицо пункта таможенного контроля начало осуществлять физический контроль автомобиля.

В ходе проверки таможенники обнаружили в салоне транспортного средства 240 незадекларированных сигарет без акцизных марок, спрятанных от таможенного контроля.

Чтобы найденные сигареты не изъяли, и за них не пришлось бы платить налог, обвиняемый дал чиновнику 50 евро, сказав: "Давай, я вам лучше заплачу... не надо налог... На это можешь сходить попить чаю".

Мужчина был задержан и провел Новый год в изоляторе временного содержания.

Обвиняемый полностью согласился с объемом и юридической квалификацией инкриминируемого ему уголовного преступления, а также полностью признал свою вину и выразил сожаление о содеянном.

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