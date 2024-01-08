Какие неприятные сюрпризы готовит 2024 год?

Среди взрывоопасных ситуаций они называют противостояние Армении и Азербайджана, в котором после победы в Нагорном Карабахе Баку может попытаться развить успех и покуситься на армянские земли, отделяющие основную часть Азербайджана от его эксклава — Нахичеванской автономной республики.

Похожие опасения связаны с Эфиопией. Там окрыленный победой над внутренними врагами президент Абий Ахмед вновь заикается о «праве» на выход к морю, что невозможно без очередной войны с соседней Эритреей.

Не исчерпаны конфликты в странах Сахеля. Ситуация в Мали, Нигере, ЦАР и Буркина-Фасо остается крайне нестабильной.

А на Гаити того гляди должен высадиться международный контингент во главе с полицейскими из Кении. Они попытаются отвоевать страну у гангстеров, банды которых контролируют Гаити и сражаются между собой вот уже больше двух лет.

Суданцы бегут из Западного Дарфура в Чад, спасаясь от этнического насилия Фото: Reuters

«Маловероятно, что мировые лидеры, учитывая их разногласия, осознают всю тяжесть происходящего, подтвердят коллективную веру в то, что границы нельзя менять силой, и с новой энергией примутся урегулировать конфликты и передавать виновных под суд, а власть — гражданским лицам, не запятнанным кровью», — пишут аналитики ICG.

«В лучшем случае остается надеяться на то, что в этом году не будет хуже».

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