По данным VDD, "ситуация в университетской среде иностранных студентов" в настоящее время стабильна. В то же время VDD продолжает расследование ситуации и поэтому не дает дальнейших комментариев.

Как сообщил онлайн-журнал Klik, с начала войны в Израиле несколько израильских студентов RSU получили враждебные сообщения и угрозы, что привело к конфликту между учащимися. Один человек обратился в VDD в связи с антисемитскими высказываниями и угрозами.

Подобные инциденты, но менее серьезные, происходили в RSU и ранее, но предупреждения вуза агрессивно настроенным студентам не подействовали, сообщает портал.

В вузе агентству LETA сообщили, что пока не получено доказательств заявлений студента, которые приводятся в статье, однако учебное заведение реагирует на каждое подобное сообщение и оценивает их индивидуально.

"Учитывая текущую геополитическую ситуацию, вполне понятно, что студенты, которых это касается лично, крайне обеспокоены и реагируют с особой чувствительностью", - заявили в университете, добавив, что на данный момент информации о физических нападениях не поступало.

В RSU подтвердили, что получены сообщения о некорректных высказываниях в социальных сетях и в разговорах между студентами, но не уточнили, сколько таких сообщений поступило. Информация о двух случаях передана в VDD.

К угрозам в адрес израильских студентов Рижского университета им. Страдиня следует относиться со всей строгостью закона, заявил председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис.

При необходимости следует рассмотреть возможность выдворения лиц, которые высказывали угрозы, из страны, сказал Латковскис.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис отметил, что на подобные ситуации в первую очередь должен реагировать университет, при необходимости привлекая ответственные службы.

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