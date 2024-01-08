Леонид Пасечник написал в Telegram-канале, что "внештатный сход" снаряда "ФАБ-250" произошел во время выполнения самолетом ВКС России боевого задания.

По его словам, никто не пострадал, а жители района эвакуированы из своих домов.

Сообщается, что российские войска работают на месте происшествия, чтобы разминировать бомбу. В Минобороны России инцидент не прокомментировали.

С начала января это второй случай, когда российская армия случайно сбросила боеприпасы на российскую или оккупированную Россией территорию.

Сообщается, что во вторник, 2 января, Россия случайно разбомбила свою деревню в Воронежской области на юге России, недалеко от границы с Украиной.

В апреле прошлого года российские военные признали, что их военный самолет случайно сбросил бомбу на Белгород, расположенный недалеко от границы с Украиной, что привело к взрыву.

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