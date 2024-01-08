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Видео ⟩ Врачам удалось спасти жизнь рыбака, ушедшего под лед - температура тела упала до 26 градусов

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānšāviņš no video

Врачам удалось спасти жизнь рыбака, температура тела которого упала до +26°, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.

Пострадавшие с обморожениями ежедневно попадают в больницы Латвии. Сейчас из-за суровых морозов в Государственном ожоговом центре, где также лечат обморожения, уже нет свободных мест. А в Рижской Восточной больнице врачам с помощью нового оборудования для нагрева тела удалось спасти жизнь одному рыбаку, который провалился под лед и провел в холодной воде долгое время.

Подробнее смотрите в сюжете!

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