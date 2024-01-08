Видео ⟩ Врачам удалось спасти жизнь рыбака, ушедшего под лед - температура тела упала до 26 градусов

Пострадавшие с обморожениями ежедневно попадают в больницы Латвии. Сейчас из-за суровых морозов в Государственном ожоговом центре, где также лечат обморожения, уже нет свободных мест. А в Рижской Восточной больнице врачам с помощью нового оборудования для нагрева тела удалось спасти жизнь одному рыбаку, который провалился под лед и провел в холодной воде долгое время.