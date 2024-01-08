Видео ⟩ В Риге лопнули трубы водопровода, заложенные прошлым летом

Всего в понедельник зафиксировано шесть аварий в системе водопровода.

Одна из них произошла в Болдерае на ул. Гобас, 29. Там был зафиксирован выброс воды из 200-миллиметрового трубопровода. В результате размыт грунт под проезжей частью улицы. Сотрудники предприятия работают над устранением аварии.

В Rīgas ūdens пояснили, что при больших перепадах температуры разрывы водопровода ожидаемы. Однако сомнения вызывает участок водопровода на Юрмалас гатве, который за последнюю неделю лопнул уже дважды. На этом участке новый водопровод был заложен только прошлым летом, что обошлось более чем в полтора миллиона евро.

Как сообщалось, утро понедельника на большей части Латвии было холоднее -20 градусов, в восточных краях морозы в некоторых районах достигали 30 градусов, свидетельствуют данные со станций метеонаблюдений. В центре Риги ранним утром температура воздуха колебалась около -20 градусов, в аэропорту зарегистрирован мороз до -27 градусов, что является самой низкой температурой воздуха с 5 февраля 2012 года.

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