Главное за 9 января ⟩ Ночные сирены в Пурвциемсе, дело о ВНЖ для граждан РФ в суде и латвийцы продают свое золото

Чешская компания Škoda Vagonka должна добиться 95-процентной готовности новых электропоездов в течение двух месяцев, заявил во вторник, 9 января, на пресс-конференции министр сообщения Каспар Бришкенс.

Рижанин Владимир купил доставленный из США автомобиль, однако тот уже три месяца стоит на обочине улицы Кенгарага, поскольку владелец не может пройти сертификацию и регистрацию для вождения в Латвии, сообщает Bez Tabu.

За рубежом:

Записи, сделанные финскими дипломатами в Москве в 1999 году, показывают, как относительно неизвестный на тот момент Владимир Путин консолидировал свою власть в короткий период времени. Война уже тогда была выгодна Путину, пишет Helsingin Sanomat.

Берлин будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", заверил канцлер ФРГ. Но, по его словам, этого будет недостаточно для обеспечения долгосрочной безопасности Украины.

Сотни тысяч жителей Центральной России столкнулись с массовыми отключениями тепла и электричества из-за сильных холодов. Наиболее тяжелая ситуация — рядом с подмосковным Подольском. После нескольких дней молчания власти города и Московской области заверили, что на ликвидацию аварии и ее последствий брошены все силы. Но вернуть тепло в дома быстро не удастся.

Во вторник, 9 января, стало известно, что чешская полиция в аэропорту Праги задержала гражданина России Евгения Герасименко на основании ордера на арест, выданного Россией. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на портал Denik N.