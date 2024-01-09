Уходящий рабочий день принес нам множество важных событий - латвийцы продают ювелирные изделия, в рижском микрорайоне Пурвциемс звучал сигнал тревоги, а Škoda Vagonka за два месяца обеспечит 95-процентную готовность новых поездов. Об этих и других новостях вторника, 9 января, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 9 января ⟩ Ночные сирены в Пурвциемсе, дело о ВНЖ для граждан РФ в суде и латвийцы продают свое золото
Новости Латвии:
Утром 9 января в социальной сети Facebook появилось видео, на котором запечатлено, как ночью в рижском микрорайоне Пурвциемс звучал сигнал тревоги с призывом к эвакуации. RUS TVNET выяснил, что это было.
В субботу, 6 января, в Государственную полицию поступил вызов в Резекне на улицу Акменю, где в квартире было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения. Установлено, что еще двое мужчин 1969 года рождения получили ранения - одного из них медикам не удалось спасти в ходе реанимационных мероприятий, а другой с травмами был доставлен в медицинское учреждение.
Во вторник, 9 января, Конституционный суд приступил к рассмотрению дела о норме, согласно которой граждане России для получения нового вида на жительство должны подтвердить знание латышского языка.
В 2022 году, когда началась страшная война в Украине, резко, в 7 раз, вырос спрос на благородный металл: латвийцы просто опустошили склады инвестиционного золота. В прошлом же году наметилась новая тенденция - люди стали доставать из заветных шкатулок кольца и серьги и продавать их… Каким был для рынка неспокойный 2023 год и каков прогноз на 2024-й? TVNET+ пообщался с экспертами.
Чешская компания Škoda Vagonka должна добиться 95-процентной готовности новых электропоездов в течение двух месяцев, заявил во вторник, 9 января, на пресс-конференции министр сообщения Каспар Бришкенс.
Рижанин Владимир купил доставленный из США автомобиль, однако тот уже три месяца стоит на обочине улицы Кенгарага, поскольку владелец не может пройти сертификацию и регистрацию для вождения в Латвии, сообщает Bez Tabu.
За рубежом:
Записи, сделанные финскими дипломатами в Москве в 1999 году, показывают, как относительно неизвестный на тот момент Владимир Путин консолидировал свою власть в короткий период времени. Война уже тогда была выгодна Путину, пишет Helsingin Sanomat.
Берлин будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", заверил канцлер ФРГ. Но, по его словам, этого будет недостаточно для обеспечения долгосрочной безопасности Украины.
Сотни тысяч жителей Центральной России столкнулись с массовыми отключениями тепла и электричества из-за сильных холодов. Наиболее тяжелая ситуация — рядом с подмосковным Подольском. После нескольких дней молчания власти города и Московской области заверили, что на ликвидацию аварии и ее последствий брошены все силы. Но вернуть тепло в дома быстро не удастся.
Во вторник, 9 января, стало известно, что чешская полиция в аэропорту Праги задержала гражданина России Евгения Герасименко на основании ордера на арест, выданного Россией. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на портал Denik N.
Российского оппозиционного политика Алексея Навального впервые поместили в ШИЗО (штрафной изолятор) в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, куда его перевели в середине декабря прошлого года.
Интересное чтиво:
Тест, который может сбить с толку даже носителя языка. Давайте проверим и ваши знания. Или удачу.
В интервью на YouTube-канале "Говорящие Головы" участница группы "Ногу свело!" Ольга Захарова (баритон-саксофон) подтвердила, что переехала из Беларуси в Латвию и учит латышский язык.
Учитывая продолжение начатой Россией войны на территории Украины, сейчас не время для российских спортсменов возвращаться на международные соревнования. Такое мнение высказал латвийский фигурист Денис Васильев в интервью журналу Sporta Avīze.
Каждое утро одинаково: как только мы открываем глаза, ночные сны забываются бесследно… Увиденное и пережитое во сне растворяется в одну секунду. Почему так происходит? Почему мы часто не можем вспомнить, что нам снилось ночью?
9 января были отменены семь рейсов ViVi в направлении Слоки и Скулте. Министр сообщения Каспар Бришкенс организовал пресс-конференцию. А люди в социальных сетях обсуждают ситуацию, пишет Apollo.lv.
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