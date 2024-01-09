«Прямые спорные атаки»

Экс-глава латвийской контрразведки — Бюро по защите Сатверсме (конституции) — и экс-советник президента по вопросам национальной безопасности Янис Кажоциньш считает, что несмотря на отсутствие официальных подтверждений, подобные инциденты вполне могут быть результатом работы российских или белорусских спецслужб.

«Исполнители сделают все возможное, чтобы замести следы и сделать так, чтобы это выглядело как случайные аварии. Мы должны быть к этому готовы и действовать по мере необходимости», — сказал он Би-би-си.

Он называет их «прямыми спорными атаками» и говорит, что таким образом Россия может пытаться прощупать и/или ослабить страны НАТО перед потенциальным военным вторжением.

Экс-глава латвийской контрразведки Янис Кажоциньш считает, что российские диверсии могут выглядеть как случайные аварии Фото: LETA

В реальность военного конфликта, согласно опросу социологического центра SKDS, верит примерно четверть населения Латвии: около 28% русскоязычных (годом ранее — 17%) и 22% латышей (годом ранее — 30%).

Вполне серьезно к возможности такого развития событий относятся и спецслужбы балтийских стран. «Объекты критической инфраструктуры, которые можно занять или уничтожить в случае войны» — это то, что в первую очередь интересует ФСБ и ГРУ, согласно отчету Службы государственной безопасности Латвии (СГБ).

В феврале 2023 года Washington Post писала, что из российских посольств и консульств в европейских странах было выслано свыше 400 человек, подозреваемых в работе на российскую разведку. А к концу 2023 года, по подсчетам издания Business Insider, их число достигло 700.