Ципуле: в некоторых регионах медики выстраиваются в очередь на работу в cкорой помощи

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) сейчас больше всего вакансий в Риге, а в отдельных регионах с привлечением работников нет никаких проблем - местами даже сформировалась очередь ожидающих предложения работы медиков, сообщила в интервью передаче 900 sekundes на телеканале TV3 директор службы Лиене Ципуле.
Всего в NMPD сейчас более 200 вакансий, что много, однако по сравнению с несколькими годами ранее ситуация существенно улучшилась, отметила Ципуле.
Она сказала, что сейчас наблюдается очень большой интерес и к медицинскому образованию: многие хотят освоить специальность помощника врача, что позволяет надеяться, что в будущем NMPD удастся привлечь необходимые кадры.
Ципуле признала, что сейчас служба очень сконцентрирована на повышении благосостояния работников, что является одним из факторов для мотивации людей при привлечении персонала в NMPD.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!