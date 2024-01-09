Ципуле: в некоторых регионах медики выстраиваются в очередь на работу в cкорой помощи

Всего в NMPD сейчас более 200 вакансий, что много, однако по сравнению с несколькими годами ранее ситуация существенно улучшилась, отметила Ципуле.

Она сказала, что сейчас наблюдается очень большой интерес и к медицинскому образованию: многие хотят освоить специальность помощника врача, что позволяет надеяться, что в будущем NMPD удастся привлечь необходимые кадры.

Ципуле признала, что сейчас служба очень сконцентрирована на повышении благосостояния работников, что является одним из факторов для мотивации людей при привлечении персонала в NMPD.

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