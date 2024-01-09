РФ может запретить голосовать на "выборах" президента в "недружественных" странах

Источник, однако, отметил, что речь идет не обо всех странах, которые Россия считает "недружественными", но о значительной их части. В списке "недружественных" России на данный момент числятся 49 государств, в том числе и Латвия.

Окончательное решение о том, в каких странах нельзя будет проголосовать на "выборах" президента РФ, будет принято в этом месяце.

Российские власти оправдывают возможный запрет голосования в консульствах за рубежом опасениями по поводу безопасности избирателей и недостаточного количества сотрудников консульств.

На президентских выборах в РФ в 2018 году в 145 зарубежных странах было доступно около 400 избирательных участков.

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