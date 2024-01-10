Судно Tallink, на котором размещались украинские беженцы, станет плавучим отелем для строителей в Канаде

Судно Tallink Isabelle, на котором размещались военные беженцы, прибывшие в Эстонию после нападения России на Украину, прибыло на этой неделе на верфь в Ванкувер, Канада, где его интерьер подвергнется небольшому обновлению, а затем начнет работать как плавучий отель для строителей, сообщает Rus.Postimees.