Вт, 9.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В аэропорту Праги по ордеру РФ задержали россиянина. Он летел из Риги

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Демонстранты держат плакаты во время антивоенной акции. Иллюстративное фото
Демонстранты держат плакаты во время антивоенной акции. Иллюстративное фото Фото: AP Photo/Shakh Aivazov

Во вторник, 9 января, стало известно, что чешская полиция в аэропорту Праги задержала гражданина России Евгения Герасименко на основании ордера на арест, выданного Россией. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на портал Denik N.

Герасименко задержали днем 7 января, когда он летел из Риги через Прагу в Париж.

По словам Герасименко, его преследуют в России из-за антивоенной позиции и участия в акциях протеста. Прокуратура России подозревает Герасименко в финансовых преступлениях.

Адвокат задержанного Вадим Прохоров заметил, что большинство политических заключенных в России находятся в российских тюрьмах якобы за экономические преступления.

"Я удивлен, что какая-либо западная страна до сих пор отвечает на просьбы России арестовать бегущих российских граждан, обвиняемых в экономических преступлениях", - приводит слова Прохорова Denik N.

Герасименко хотел просить политическое убежище во Франции. "Медуза" пишет, что в Латвии россиянина не стали задерживать.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх