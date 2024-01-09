В аэропорту Праги по ордеру РФ задержали россиянина. Он летел из Риги

Герасименко задержали днем 7 января, когда он летел из Риги через Прагу в Париж.

По словам Герасименко, его преследуют в России из-за антивоенной позиции и участия в акциях протеста. Прокуратура России подозревает Герасименко в финансовых преступлениях.

Адвокат задержанного Вадим Прохоров заметил, что большинство политических заключенных в России находятся в российских тюрьмах якобы за экономические преступления.

"Я удивлен, что какая-либо западная страна до сих пор отвечает на просьбы России арестовать бегущих российских граждан, обвиняемых в экономических преступлениях", - приводит слова Прохорова Denik N.

Герасименко хотел просить политическое убежище во Франции. "Медуза" пишет, что в Латвии россиянина не стали задерживать.

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