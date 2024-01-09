В аэропорту Праги по ордеру РФ задержали россиянина. Он летел из Риги

Во вторник, 9 января, стало известно, что чешская полиция в аэропорту Праги задержала гражданина России Евгения Герасименко на основании ордера на арест, выданного Россией. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на портал Denik N.
Герасименко задержали днем 7 января, когда он летел из Риги через Прагу в Париж.
По словам Герасименко, его преследуют в России из-за антивоенной позиции и участия в акциях протеста. Прокуратура России подозревает Герасименко в финансовых преступлениях.
Адвокат задержанного Вадим Прохоров заметил, что большинство политических заключенных в России находятся в российских тюрьмах якобы за экономические преступления.
"Я удивлен, что какая-либо западная страна до сих пор отвечает на просьбы России арестовать бегущих российских граждан, обвиняемых в экономических преступлениях", - приводит слова Прохорова Denik N.
Герасименко хотел просить политическое убежище во Франции. "Медуза" пишет, что в Латвии россиянина не стали задерживать.
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