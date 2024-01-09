Правительство разрешило армии задерживать нелегальных иммигрантов

Правительство предусмотрело право НВС останавливать транспортные средства, досматривать их, требовать документы, удостоверяющие личность, и другую информацию, а также задерживать лицо, которое обоснованно подозревается в незаконном пересечении государственной границы, незаконном перемещении лиц через государственную границу или предоставлении возможности лицу незаконно находиться в Латвии.

В связи с давлением нелегальной иммиграции в ряде административных районов вдоль белорусской границы до 10 февраля 2024 года действует усиленный режим пограничного контроля, который заменяет чрезвычайное положение, введенное правительством в августе 2021 года и неоднократно продлевавшееся.

В связи с быстрорастущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе Государственная пограничная служба мобилизовала дополнительных пограничников для усиления охраны внешней границы. Пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у НВС и Государственной полиции.

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