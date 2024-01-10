Обзор ⟩ Тысячелетний рейх на глобусе России: какую историю рассказывает школьникам российский учебник

"Учебник отличается подчеркнутой идеологизированностью, - подытожил Пахалюк в комментарии для Rus.Postimees. - В этой версии истории уже совершенно стерлась грань между настоящим и прошлым, а также между тем, как государство рассказывает о самой истории и тем, какой образ истории оно прославляет. Ведь поминать и вместе с тем прославлять - это один способ обращения с прошлым, а изучать его - совсем другой. Как раз эта грань в учебнике намеренно размыта. А более десятка фотографий Сталина и оправдание любых его действий - уже следствие этой размытости".

Украшения, распространявшиеся на митинге в честь 97-ой годовщины со дня смерти Ленина. Москва, январь 2021. Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Что могут добавить учителя истории?

В какой мере новый учебник отличается от предыдущих, Rus.Postimees уточнил также у педагогов-практиков. Продолжающий работать в крупной московской школе автор множества пособий и справочников по истории пожелал остаться анонимным, но поделился своей оценкой. Отличий, по мнению эксперта, несколько.

"Первое - чудовищный стиль. Если советские учебники были написаны скучно-бюрократически, то учебники Мединского написаны разухабисто. Особенно в последних главах, где речь идет о позднем советском времени. Второе - усилившееся антизападничество. Говоря о советских диссидентах, авторы не преминули подчеркнуть: "Западные СМИ их (материалы самиздата) охотно распространяли и проводили скоординированные пропагандистские кампании, призванные скомпрометировать "попирающий права человека" СССР". Но учебник Мединского лишь развивает концепцию, которую наметил "историко-культурный стандарт" 2014 года. Это новая ступенька лестницы, а не новая дорога".

Владимир Мединский в должности министра культуры встречает фотожурналистов на церемонии прощания с актером Николаем Караченцовым, 29 октября 2018. Фото: Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS