Вышел новый учебник по истории России, по которому 11 классы этой страны теперь должны готовиться к сдаче единого государственного экзамена. Пропагандистские превращения, которые за неполных два года войны пережила в России рутинная школьная история, впечатляют. Это логичный результат вытеснения истории предрассудками и враньем, вызванным болезненным комплексом исключительности.
Обзор ⟩ Тысячелетний рейх на глобусе России: какую историю рассказывает школьникам российский учебник
Яркое проявление такого комплекса – проблема колонизации России. На всех этапах постсоветской истории российское государство противилось попыткам назвать колониями республики бывшего СССР и области России на восток от Волги. Хотя и вдоль "великой русской реки" жили финно-угорские народы на севере, а тюркские - на юге. Как они могли вдруг оказаться в составе России? В советской школе объясняли, что русские как народ цивилизованный "естественным путем" распространяли свое влияние на восток от Москвы. То же объяснение, если школьникам не повезло с учителем, сохранялось и после 1991 года.
У нас все добровольно! Вопросы есть?
В России государство последовательно не желало признавать свое происхождение. Справедливости ради надо сказать, что, к примеру, в Соединенном Королевстве аналогичная уклончивость остается предметом критики. Однако книги на эту тему там все-таки выходят систематически. Россия не может этим похвастаться. Более того, в новом учебнике сразу же во Введении говорится, что «вхождение, вернее, возвращение наших исторических земель в состав федерации» стало важнейшим событием новейшей истории. Надо полагать, истории всего мира.
Соавтор учебника, научный руководитель института истории РАН Александр Чубарьян полагает, что так называемые "классические империи" (Великобритания, Испания, Португалия, Франция, Нидерланды) - это одно, а империи, которые формировались "органически", в ходе "освоения" территорий - это совсем другое. Так в составе России "оказались" Татария с Башкирией, а потом - Западная Сибирь и Алтай, дальше - огромный восток Сибири от ямало-ненецкого края и Якутии (Саха) через Бурятию и Тыву к Чукотке и алеутскому побережью Дальнего Востока (называемого так только в "дальней" для него Европе).
В новом учебнике, основным автором которого значится помощник президента РФ Владимир Мединский, вместо "украинцев" упомянуты "малороссы", украинский язык - это "диалект русского", а Украины не существует, как заявляет Владимир Путин. Другие народы, "оказавшиеся" на территории империи и затем СССР, представлены как объекты заботы и регулирования со стороны государства. Кстати, после 2014 года в учебнике истории для 8 класса, где говорится о XVIII веке, появились параграфы о "присоединении" Крыма, "освобожденного" войсками Екатерины II от "турецкого владычества".
Правда, о геноциде чукчей и других северных народов восьмиклассники в учебнике не прочтут. Решение сената об "немирных чюкч", принятое в феврале 1742 года, там обойдено вниманием. Чукчей трудно объявить "пособниками нацистов", как в учебнике для 11 класса было проделано с "лесными братьями", "бандеровцами" и членами УПА (Украинской повстанческой армии). Интересно, что к Украине и тут особое отношение: например, "Армия освобождения Литвы", имевшая, в отличие от антисоветских партизан Эстонии и Латвии, признаки регулярного воинского формирования, не удостоилась здесь упоминания.
"Нас вырастил Сталин на верность народу"
Учебник для 11 класса "зачищен" от любых сложностей советской жизни за исключением борьбы с внешним врагом в лице НАТО и "криминалом" - внутренним врагом, который непонятно откуда взялся после Второй мировой войны. В этом понятии намеренно смешаны "националистические формирования» и «группировки, промышлявшие убийствами и грабежами". Тем самым авторы устранили разницу политического и уголовного производства. Был прекрасный СССР, ценой лишений восстановивший народное хозяйство и достигший огромных успехов. И были те, кто мешал их достижению, вот и все.
О репрессиях, крутой виток которых пришелся на конец 1940-х и начало 1950-х годов, в учебнике буквально нет ни слова. Зато есть фотографии новых высоток и автосалона в Москве, где счастливые граждане выбирают автомобиль "Победа". Есть материалы для изучения, например отрывки из речей Сталина на Пленуме ЦК ВКПб или на предвыборном собрании избирателей Сталинского района Москвы в феврале 1946 года.
Для особо продвинутых список дополнительных источников завершается фильмами "Холодное лето пятьдесят третьего…" и "Хрусталев, машину!", которые без введения в контекст непонятны даже опытным взрослым. А в главе о культуре 1946–53 годов преступления режима, которые изучало ныне запрещенное в РФ общество "Мемориал", названы "усилением идеологического контроля со стороны государства". Как и в советские годы "издержки" этого усиления не находят отражения в учебнике. Зато есть фото с плачущими людьми на похоронах Сталина.
От "геополитической катастрофы" к апофеозу войны
Славное крещендо советских достижений, лишь слегка омраченное признанием того, что в СССР были дефицит и теневая экономика, прерывается "перестройкой", которая привела к распаду СССР. В главе об экономике горбачевских реформ признается, что советская модель переживала кризис, однако в главах о политике и культуре жестко критикуются "вакуум власти", которая не сумела сохранить "единство страны", а также "деструктивная и враждебная информация", якобы свалившаяся на граждан СССР под видом "свободы слова".
На этом фоне период правления Владимира Путина подан как восстановительный. Успехи России пугают Запад, у которого нет иных целей, кроме ослабления России с помощью так наз. "цветных революций" по периметру ее границ. В главе "Россия сегодня" этот аргумент повторяется все более эмоционально. В ней нагнетается противодействие России различным "проамериканским" марионеткам, которые напрасно строят козни, вводя санкции, и нарушают международное право, хотя Россия и так стоит выше него.
Чтобы мотивировать начало "специальной военной операции" в 2022 году, авторам учебника понадобилось выстроить предельно эмоциональную хронику "фашизации" стран у западных границ России. От "регулярно марширующих" по улицам балтийских и украинских городов ветеранов частей СС до "секретных биолабораторий", превративших Украину в главный "таран" Запада в его войне с Россией, - так учебник подводит школьников к мысли о неизбежности "упредительного" обеспечения безопасности. Истерзанная своими маниями страна набросилась на соседнюю, а все вопросы школьников заслоняются "галереей героев СВО", бросающей свою токсичную тень и на ранее признанных героев российской истории.
Что думают ученые-историки?
Историк Павел Кудюкин, сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность", в прошлом доцент Высшей Школы Экономики, констатирует, что поправки, внесенные в новое издание учебника, связаны с изменившейся политической повесткой. "Уже в аннотации сказано, что результатом изучения курса должны стать российская гражданская идентичность и патриотизм. Очевидно, что и то, и другое формируется отнюдь не на основе критического мышления и умения анализировать информацию. История как дисциплина дает хорошую возможность для воспитания именно этих качеств личности, но здесь все определяется чувством гордости за величие страны", - заключает эксперт.
Кудюкин говорит, что, по сути, учебник следует классической формуле Николая Карамзина: "Самодержавие основало и воскресило Россию: с переменою Государственного Устава ее она гибла и должна погибнуть…". Уравнение "Россия = самодержавие", наконец, окрепло и стало фундаментом российской идеологии. По сравнению с прежними учебниками Кудюкин выделяет "усиление апологетики империализма и внешней экспансии, подаваемой как "возвращение исторических земель" в трактовке Путина, ставшей основанием для продолжающейся войны".
Российско-израильский историк и политолог Константин Пахалюк пару месяцев назад отозвался на новый учебник подробным разбором. Он, в частности, проследил, как российская школа шла к "единому учебнику истории", чтобы беспрепятственно навязывать детям продукты исторического воображения власти. Признаки нового учебника - "государствоцентризм", империализм и ксенофобия. В нем возвеличивается Сталин и нагнетается страх перед заграницей, единственная цель которой – уничтожение России и захват ее ресурсов.
"Учебник отличается подчеркнутой идеологизированностью, - подытожил Пахалюк в комментарии для Rus.Postimees. - В этой версии истории уже совершенно стерлась грань между настоящим и прошлым, а также между тем, как государство рассказывает о самой истории и тем, какой образ истории оно прославляет. Ведь поминать и вместе с тем прославлять - это один способ обращения с прошлым, а изучать его - совсем другой. Как раз эта грань в учебнике намеренно размыта. А более десятка фотографий Сталина и оправдание любых его действий - уже следствие этой размытости".
Что могут добавить учителя истории?
В какой мере новый учебник отличается от предыдущих, Rus.Postimees уточнил также у педагогов-практиков. Продолжающий работать в крупной московской школе автор множества пособий и справочников по истории пожелал остаться анонимным, но поделился своей оценкой. Отличий, по мнению эксперта, несколько.
"Первое - чудовищный стиль. Если советские учебники были написаны скучно-бюрократически, то учебники Мединского написаны разухабисто. Особенно в последних главах, где речь идет о позднем советском времени. Второе - усилившееся антизападничество. Говоря о советских диссидентах, авторы не преминули подчеркнуть: "Западные СМИ их (материалы самиздата) охотно распространяли и проводили скоординированные пропагандистские кампании, призванные скомпрометировать "попирающий права человека" СССР". Но учебник Мединского лишь развивает концепцию, которую наметил "историко-культурный стандарт" 2014 года. Это новая ступенька лестницы, а не новая дорога".
Конкретными наблюдениями делится еще один преподаватель истории - Петр, также работающий в одной из московских школ. Отличия нового учебника от предыдущих состоят в появлении глав после 2018 года, которым ранее кончался курс, большим объемом информации о Второй мировой войне (теперь на выпускном экзамене минимум три задания по этому периоду) и все в том же стиле подачи.
Историк отмечает "более патриотичные" интерпретации событий второй половины XX века ("особенно не повезло Перестройке"), а также более "холодные" оценки Ленина и революции, которую раньше охотнее осуждали. Бросается в глаза и большая концентрация на внешней политике. Ее, по словам Петра, "всегда было много в курсе, но теперь стало как-то особенно много, да еще и с повсеместным упоминанием англосаксов".
Эти самые "англосаксы" - корень мирового зла в представлении выходцев из ФСБ, проигравших им "холодную войну". Петр добавляет: "Стало много лирических отступлений и необоснованных оценок событий, явлений и процессов. Хотя есть и неожиданное следствие такого поворота. Учебник обнаруживает попытку вписать историю России в мировой контекст. Раньше этого прямо сильно боялись и даже курс делили на две части. Хотя эта попытка - не более чем наследие провального проекта по запуску в 11 классе спецкурса "Россия и мир", который задумывался как перезагрузка всей истории за один год в новой оптике", - предполагает учитель.
Новый учебник - закономерный итог вытеснения последних следов исторического мышления, развивавшегося в России в 1990-2000-е годы. За минувшее десятилетие, то есть после аннексии Крыма, учебники истории начали превращаться в продукты исторической политики и образцы чистой пропаганды. Монополизация сферы книгоиздания в сегменте школьных учебников к началу полномасштабной войны в Украине избавила учебник 2023 года от рискованных альтернатив. Он утвержден как единственный трафарет для трактовки наиболее драматичного периода в новейшей истории России. Самосознанию российских школьников уже нанесен урон, восполнение которого займет десятилетия.
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