СМИ: в Норвегии коллега убил гражданку Латвии

Убитой женщине было около 30 лет. Подозреваемый - 30-летний гражданин Сербии. Он сам признался в убийстве и сотрудничал с полицией.

Предварительные результаты вскрытия свидетельствуют о том, что женщина умерла в результате ножевых ранений. Это соответствует информации, которую сообщил подозреваемый.

Об убийстве в полицию сообщили в субботу в 21.30. Преступник позвонил в правоохранительные органы вскоре после убийства. Мужчина признался, что ударил женщину ножом. Само убийство произошло в номере отеля женщины.

В полиции сказали, что жертва и преступник были коллегами и работали в отеле. У них не было близких отношений и раньше они не знали друг друга.

В полиции пока не хотят раскрывать мотивы убийцы. Подозреваемого допросили только один раз, после сего мужчина пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

В то время в отеле не было гостей, там работало от 10 до 20 сотрудников, но никто не видел, как произошло убийство.

Расследование убийства продолжается. В полиции сообщили, что родственники убитой проинформированы.

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