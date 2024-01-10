Эквадорская мафия подняла мятеж, президент объявил в стране «внутренний вооруженный конфликт»

Эквадор, солдаты на улице Фото: EPA

20 беглецов быстро поймали, но остальные, включая Пико, остаются в бегах.

Президент Нобоа заявил, что бунты в тюрьмах — это реакция мафии на его попытки восстановить контроль над исправительными учреждениями.

Соседи перебрасывают войска на границу

Правительство Перу во вторник объявило чрезвычайное положение на северной границе с Эквадором. Премьер-министр Альберто Отарола пояснил, что на границу в помощь полицейским будут отправлены военные.

Сколько именно военных будет переброшено на север, Отарола не уточнил.

Перед этим министр внутренних дел объявил об отправке на границу дополнительных полицейских подразделений. Соседи опасаются, что эквадорцы побегут к ним, спасаясь от беспорядков и беззакония.

Волна бандитизма

Даниэль Нобоа, выигравший выборы президента Эквадора в прошлом октябре, обещает сбить волну преступности, которая накрыла страну.

Эквадор долгое время был относительно спокойным островком, зажатым между двумя крупными производителями кокаина с соответствующими проблемами, Колумбией и Перу. Но в последние годы и в этой стране набрали силу группировки наркомафии — как свои, так и колумбийские, перуанские и албанские.

Число убийств в Эквадоре в 2018–2022 годах подскочило в четыре раза. В 2022 году в 17-миллионной стране были убиты 7800 человек. В том же году полиция конфисковала рекордное количество наркотиков — 220 тонн.

Отдельную проблему стали представлять собой кровавые разборки в тюрьмах: с февраля 2021 года были убиты более 460 заключенных.

Как отмечает британская газета Financial Times, мафия начала расцветать в Эквадоре при левом президенте Рафаэле Корреа, который правил в 2007–2017 гг. При нем власти смотрели сквозь пальцы на наркотрафик через эквадорские порты на Тихом океане, заботясь в основном о том, чтобы в стране было поменьше насильственных преступлений.

Но за наркотрафиком последовал и бандитизм, и с ним преемники Корреа справиться уже не смогли.