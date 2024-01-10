Смогут ли рижане увидеть Зеленского? Рассказывает советник Ринкевича

Некоторые пользователи соцсетей допускают возможность посетить церемонию встречи Зеленского, которая состоится на площади у Рижского Замка.

Советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис сообщил агентству LETA, что из-за специфики визита и повышенных соображений безопасности возможности увидеться с президентом Украины будут очень ограничены.

"Призываю следить за визитом президента Украины в прямом эфире при посредничестве латвийских СМИ", - сказал Дрегерис.

RUS TVNET на протяжении всего дня будет обеспечивать прямую трансляцию и репортажи с визита Президента Украины в Латвию.

Официальный визит президента Украины начнется в 16:15 с церемонии его встречи у Рижского замка, за которой последует официальная фотосессия президента Латвии Эдгара Ринкевича и Зеленского и внесение записи в книгу гостей.

Во время визита Зеленского запланированы переговоры делегаций Латвии и Украины, после которых в 17:25 состоится совместная пресс-конференция Ринкевича и Зеленского, во время которого латвийский президент объявит о новом пакете помощи Украине.

В 18:05 Зеленский встретится с председателем Сейма Дайгой Миериней, а в 19:10 последует встреча с премьер-министром Эвикой Силиней.

Планируется, что в ходе визита будут обсуждаться двустороннее сотрудничество Латвии и Украины, дальнейшая поддержка Латвией и союзниками Украины в ее борьбе против российской агрессии, а также вопросы, связанные с евроатлантической интеграцией Украины.

На этой неделе президент Украины находится с визитом в странах Балтии. В среду Зеленский прибыл с необъявленным ранее визитом в Вильнюс. В четверг он посетит Латвию, а затем отправится в Эстонию.

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