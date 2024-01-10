Зеленский в Вильнюсе: "Не будет дня после Украины. Будет день после Путина"

"Сейчас, когда Москва пытается восстановить свою старую империю с помощью всего спектра современного оружия, наша украинская храбрость - это и помощь вам. Наше единство с вами - это и гарантия вашей безопасности. Стойкость наших солдат - это и ваша стойкость", - сказал Зеленский в среду, обращаясь к жителям Литвы на площади Симона Даукантаса.

"Наше украинское чутье говорит нам, что Россия не выживет, если мы будем продолжать бороться с ней", - добавил он.

По словам украинского президента, Россия, развязавшая войну против его государства, уже представляла себе день своей победы, и если такой день наступит, Москва сделает все, чтобы это продолжалось, чтобы был день после Молдовы, день после стран Балтии, день после Польши, день после многих других.

Украинский лидер заявил, что россияне в его стране "убивают без колебаний", жестоко пытают и уже депортировали сотни тысяч украинцев.

"Они хотели стереть все, на чем основана наша культура", - сказал Зеленский.