Зеленский в Вильнюсе: "Не будет дня после Украины. Будет день после Путина"

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся в Вильнюсе, заявил, что имперские амбиции России должны быть остановлены, поскольку они угрожают не только Украине, но и многим другим государствам.
"Сейчас, когда Москва пытается восстановить свою старую империю с помощью всего спектра современного оружия, наша украинская храбрость - это и помощь вам. Наше единство с вами - это и гарантия вашей безопасности. Стойкость наших солдат - это и ваша стойкость", - сказал Зеленский в среду, обращаясь к жителям Литвы на площади Симона Даукантаса.
"Наше украинское чутье говорит нам, что Россия не выживет, если мы будем продолжать бороться с ней", - добавил он.
По словам украинского президента, Россия, развязавшая войну против его государства, уже представляла себе день своей победы, и если такой день наступит, Москва сделает все, чтобы это продолжалось, чтобы был день после Молдовы, день после стран Балтии, день после Польши, день после многих других.
Украинский лидер заявил, что россияне в его стране "убивают без колебаний", жестоко пытают и уже депортировали сотни тысяч украинцев.
"Они хотели стереть все, на чем основана наша культура", - сказал Зеленский.
Однако, по его словам, история неоднократно доказывала, что когда все объединяются, свобода торжествует. По словам президента Украины, хотя точный день или обстоятельства победы еще нельзя назвать, она обязательно наступит.
"Не будет никакого дня после Украины. Будет день после войны, будет день после Путина. Это будет день нашей безопасности, нашей гарантированной безопасности, вашей нерушимой свободы, день спокойной жизни Эстонии, Латвии, Финляндии, Швеции, всех государств, судьбу которых Россия сейчас пытается утопить в сомнениях", - заверил Зеленский.
Президент Украины начал свое обращение по-литовски: "Приветствую тебя, Вильнюс, приветствую тебя, народ Литвы".
Он поблагодарил Литву за поддержку и за то, что "в течение этих долгих месяцев и лет войны вы хранили Украину в своих сердцах".
Владимир Зеленский прибыл в Литву в среду с необъявленным визитом. Он планирует посетить и другие страны Балтии. В Ригу Зеленский прибудет в четверг, 11 января.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!