Латвийский певец решил вернуться из Англии на родину

Чича вернется в Латвию с женой Самантой и детьми Габриэлой и Маркусом в феврале, когда начнутся репетиции весеннего концертного тура певца "Es mīlu tevi tā".

"Задача будет серьезная – ежедневно часами работать над концертной программой и при этом обеспечить все, чтобы семья могла комфортно начать новую жизнь здесь. Наша семья не за один день приняла это решение – мы думали об этом почти год. Мы возвращаемся домой по зову сердца.

Я хочу жить и петь в Латвии."



Все три года, пока Чича жил в Англии, латвийские зрители всегда встречали его переполненными залами, когда он приезжал на родину с концертами. "Зрители дарят мне любовь с 10 лет. И не случайно название концертной программы этого года Es mīlu tevi tā ("Я люблю тебя такой") - это мое признание в любви каждому из моих преданных почитателей", - говорит Дзинтарс.

Фото: Дзинтарс Чича в во время открытия тура 2023 года

Со 2 марта по 14 апреля сольные концерты Чичи пройдут в Юрмале, Вентспилсе, Лиепае, Талси, Риге, Елгаве, Салдусе, Добеле, Валмиере, Екабпилсе, Алуксне, Бауске и Резекне. Прозвучат песни о любви на латышском и цыганском языках. , а также все самые популярные хиты и новые песни Дзинтарса Чичи.

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