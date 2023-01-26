Певец из Латвии теперь называет домом Англию и работает таксистом

В беседе с изданием Kas Jauns? Чича рассказывает, что вместе со своей семьей - возлюбленной Самантой и двумя детьми - Габриэлой и Маркусом - выбрал местом жительства небольшой городок в Англии - Бостон. Там он работает таксистом.

"Работаю с понедельника по среду по восемь-девять часов, затем по пятницам и субботам - в вечерние смены. Поэтому у меня есть время и возможность учиться и развиваться, чем я тоже буду пользоваться, могу совмещать работу со спортзалом и проводить больше времени с семьей", - рассказывает Дзинтарс.

Он добавляет, что живет небогато, но "мы ни в чем не нуждаемся, мы можем копить деньги даже на черные дни, все в порядке".

Певец также подчеркивает, что в его семье типичная жизнь представителей их диаспоры - муж зарабатывает деньги, а жена следит за порядком в доме и воспитывает детей. Правда, Дзинтарс и его возлюбленная Саманта не оформили свои отношения официально, но свадьба планируется.

28 января певцу исполнится 30 лет, он встретит их на работе, а весной у него запланирован концертный тур по Латвии.