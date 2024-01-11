Белый дом поддержал идею конфискации замороженных активов РФ

На Западе ищут способы передать Украине замороженные активы РФ

В Европе и Америке после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и заморозки российских активов на Западе ищут способы конфискации этих средств в пользу Украины, которые не противоречили бы международному праву. Летом 2023 года рабочая группа Евросоюза пришла к выводу, что законного способа изъятия активов РФ не существует. После этого в ЕС сосредоточились на изучении вариантов реинвестирования замороженных средств, чтобы передавать полученную таким образом прибыль на восстановление Украины.

В западных странах после начала полномасштабной российской агрессии против Украины было заморожено около 300 млрд долларов резервов Банка России, из них более 200 млрд - на территории Евросоюза. Еврокомиссия предложила заставить центральные депозитарии отдельно регистрировать исключительные доходы от российских активов, чтобы можно было четко их идентифицировать в системе бухучета. Эту прибыль с 12 декабря запрещено распределять среди акционеров и других заинтересованных лиц. Еврокомиссия распорядилась, чтобы все суммы полностью оставались внутри центрального депозитария.

Настоящие числа, подробности процедур и процессов не являются публичными. Еврокомиссия передала их в Совет ЕС, который и примет решение о дальнейших действиях. Конкретных сроков не называется. 20 декабря стало известно: что Федеральная прокуратура Германии обратилась в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне с требованием конфисковать свыше 720 млн евро, которые хранятся на счетах российского Национального расчетного депозитария (НРД) - подразделения Московской биржи.