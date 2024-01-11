Зачем класть в холодильник бумажное полотенце?

Обычно мы используем бумажные полотенца, чтобы вытирать или сушить продукты перед приготовлением. Быстро, удобно и без лишней суеты. Но этот аксессуар пригодится и в холодильнике.

Оказывается, бумажные полотенца могут помочь сохранить овощи свежими.

Больше никакого вялого салата и дряблых огурцов в ящике для овощей!

Что надо сделать? Прежде чем класть продукты, следует застелить ящик для фруктов и овощей бумажными полотенцами. Затем заменяйте их каждый раз, когда добавляете новую партию продуктов. Если салат или шпинат в пакете, положите полотенце прямо в пакет.

Еще один бонус - станет чище.

Как это работает? Большинство фруктов и овощей, включая капусту, салатные листья, огурцы и кабачки, постепенно выделяют воду. Этой влаге некуда деться, она просто скапливается в ящике, в результате чего все покрывается плесенью. Бумажные полотенца впитывают влагу, замедляя порчу овощей и фруктов.

Важно не забывать достаточно часто менять бумажные полотенца: в противном случае они станут слишком влажными и перестанут выполнять свою функцию.

Еще одно преимущество - быстрая и простая очистка овощного ящика. Весь мусор и шелуха с овощей и фруктов оказываются на полотенцах: по мере загрязнения их просто заменяют на новые, а не моют весь ящик.

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