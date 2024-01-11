10 граждан России сдали экзамен по латышскому языку с четвертого раза

Захарс сообщил, что на данный момент страну покинули около 900 граждан России, которым ранее был выдан вид на жительство, однако об остальных лицах информации нет, поскольку они не ответили на письма PMLP.

Он подчеркнул, что люди по-прежнему продолжают обращаться в PMLP за видом на жительство, и пока решение о выдворении не было принято.

Уже сообщалось, что иск в Конституционный суд подали граждане России, имеющие постоянные виды на жительство в Латвии. Они просят суд оценить соответствие пункта 58 переходных положений закона об иммиграции ст. 1 Конституции, первому предложению ст. 91 и ст. 96.

Ранее сообщалось, что Елизавета Кривцова, которая является одним из представителей заявителей, подчеркнула, что сейчас дело находится в суде, так как существуют сомнения в том, что Латвия свободна в формировании своей миграционной политики. Она отметила, что государство должно соблюдать права человека и не имеет права выдворять людей за то, что они не сдали экзамен по государственному языку, особенно если человек прожил в Латвии всю свою жизнь.

Государство должно обеспечить внутреннюю безопасность и в этом нет сомнений, отметила адвокат, но, по ее мнению, выдворение пенсионеров из страны не обеспечивает этой цели, а также не помогает в интеграции этих людей. Кривцова отметила, что государство должно оценивать каждый случай индивидуально.

По ее словам, в основном новые требования распространяются на женщин пенсионного возраста, получивших российское гражданство примерно в 2008 году, когда в Латвии был экономический кризис. Времена были другие, отношения между Латвией, Россией и Украиной тоже были другими, поэтому люди не могли предвидеть, что в будущем могут быть лишены вида на жительство.

По мнению адвоката, если целью является интеграция этих людей в латвийское общество, то необходима программа интеграции, курсы или что-то другое, но людей не нужно выдворять из страны, так как это не улучшит их знания государственного языка.

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