Зеленский: Россияне могут двигаться вперед только благодаря тысячам смертей

"Мы начали работу над гарантиями безопасности. Это непросто и не будет просто, но я верю, что вскоре мы сможем продемонстрировать общественности первые наброски - то, что можно раскрыть публично. Думаю, что их оценят положительно".

В то же время Зеленский признал, что по отношению к потенциальному вступлению Украины в НАТО хотелось бы видеть и реальные шаги от стран НАТО, и чтобы не было стагнации в этом процессе.

По мнению Зеленского, более активная деятельность стран НАТО и принятие Украины не только сделало бы этот альянс сильнее, но и показало бы другим, что он не боится России.

Россияне могут двигаться вперед только благодаря тысячам смертей

Говоря о том, какова тактика России, Зеленский признал, что она использует все средства, чтобы добиться своего. В качестве примера он упомянут уничтоженный Бахмут. "Они этим очень сильно гордились. Но чем там гордиться? Там больше ничего нет, только поле!"

В то же время он упомянул, почему России в течение последнего года так и не удалось оккупировать ни одного большого города - потому что в них по-прежнему есть люди. Несмотря на то, что российская армия не боится убивать мирных жителей, они избегают повторения ошибок Бучи и Мариуполя.