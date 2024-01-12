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Зеленский: Россияне могут двигаться вперед только благодаря тысячам смертей

Пресс-конференция Владимира Зеленского в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET
rus.tvnet.lv
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  • Из-за нехватки финансирования приходится выбирать, чьи жизни спасать
  • В ближайшее время ожидаются первые наброски гарантий безопасности
  • Россияне могут двигаться вперед только благодаря тысячам смертей

Если бы Украине в достаточном объеме были доступные системы ПВО, она могла бы полностью уничтожить российские самолеты, заявил в четверг журналистам в Риге президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что речь идет не о нападении, а о защите - чтобы можно было уничтожить то, при помощи чего Россия нападает.

Из-за нехватки финансирования приходится выбирать, чьи жизни спасать

"Чтобы полностью понять войну, то, за что мы боремся, нужно побывать в Украине. Хотя бы чтобы понять, где мы, чтобы увидеть дух людей, чтобы увидеть, куда попадает поддержка и каковы риски, если помощь задерживается", - отметил Зеленский.

Нерешительность западных партнеров предоставить Украине финансирование создает множество различных проблем, которые также влияют друг на друга, когда стране приходится выбирать, кому давать деньги, а кому нет. В качестве примера он привел ПВО, выплату зарплат, пенсий и других социальных выплат.

"Мы ждем, что партнеры действительно будут реалистами и поймут, как влияет время на наши потери!" - отметил президент Украины.

Особенно от отметил значение систем противовоздушной обороны и поблагодарил всех партнеров, которые оказали помощь в этом секторе. Однако Зеленский также признал, что по-человечески не понимает, как можно "спокойно спасать" и не выделять оружие, которое самим в данный момент не нужно, но которое могло бы спасти жизни в Украине уже сегодня. Особенно, если наглядно можно доказать, насколько эффективно ВСУ используют выделенные системы обороны.

"Например, когда нам выделили оружие дальнего радиуса действия, мы за день уничтожили 26 вертолетов. Нам это удалось, потому что у нас было чем это сделать", - отметил Зеленский.

Однако самые прямые последствия задержки помощи можно охарактеризовать количеством жертв, соответственно более быстрое финансирование и поставки оружия означают больше возможностей для защиты людей.

"Речь идет не о нападении, а о защите, так как таким образом мы можем уничтожить то, чем на нас нападают. Просто слишком большое количество мертвых - вот, что означает задержка!"

Не дожидаясь, пока западные партнеры произведут поставки оружия, и сама Украина заключает много договоров о производстве оружия и боеприпасов. Однако, если страны Запада медлят с выделением финансовой поддержки, перед разрушенной войной страной возникает дилемма - например, платить пенсионерам пенсию или платить за производство оружия.

"Мы не можем не платить пенсии старикам, это просто невозможно, потому что они умрут", - сказал Зеленский и добавил, что в стране 11 миллионов пенсионеров. Кроме того, именно старики в основном не покинули свои дома в опасных зонах, и им очень необходима помощь.

"Я говорю спасибо всем, кто нам помогал, но будем честны, пенсионерам не помогает никто, за исключением государства (...).

Если есть задержки с выплатой пенсий, мы не можем тратить деньги на оборону, и тогда это будет означать, что не будет оружия. Вроде бы спасаешь одну жизнь, но другой человек погибает", - пояснил Зеленский.

В то же время он отметил, что несмотря на большое количество таких вызовов, украинцы - сильные люди.

"Жалость - последнее, что нужно!" - отметил президент.

Нарративы России - это сказки, которые никогда не сбудутся

На пресс-конференции президента Украины попросили ответить на вопрос, что будет, если русские "придут", потому что в Латвии есть часть общества, которая поддерживает Путина и ожидает, что Латвия будет частью России. Зеленский ответил, что есть один пример, и это Украина.

"Россия "пришла" в Крым и аннексировала его. Если люди не будут бороться и защищать свою свободу, они потеряют не только свою независимость. Для кого-то важны традиции, для кого-то - язык, но все это важно, чтобы не потерять свои ценности, свою страну и свою независимость", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, если люди возьмут в руки оружие и пойдут защищать себя, Россия попытается их убить и уничтожить. Альтернатив в этом вопросе не так много. С точки зрения президента Украины, люди, которые хотят, чтобы Латвия стала частью России, не будут бороться.

"Я знаю, что латыши будут бороться. Это значит, что их будут убивать. Вот что значит "приход русских". Если кто-то поддерживает политику Путина и думает, что все будет очень красиво, что телевизор его защитит, если люди живут с тем нарративом, который распространяет Россия, то я хочу сказать, что это сказки, которые никогда не сбудутся", - отметил президент Украины.

В то же время он указал, что ни в одной стране, куда "пришел" Путин, нет никакого экономического роста. Вместо этого наблюдаются потеря идентичности государства, замороженные конфликты и убитые люди. "Везде он действовал по одной аналогии. В Грузии, в Сирии были убиты тысячи человек, Молдова, Украина - везде сценарий один и тот же".

Введение реформ - длительный процесс

Чтобы Украина в будущем стала полноценной страной Евросоюза, одна должна провести много важных реформ. Отвечая на вопрос TVNET, какие реформы, по его мнению, наиболее важны, президент Украины ответил, что введение реформ не происходит только потому, что "кто-то сверху" сказал, что нужно делать, реформы в целом длительный процесс. "И страны, которые уже в Евросоюзе или НАТО, по-прежнему находятся в процессе реформ. Это нормальный процесс", - отметил Зеленский.

Однако он также признал, что война обозначает слабые точки каждой страны. "Например, мы пытаемся как только можно снизить бюрократию, и здесь дигитализация очень помогает", - рассказал президент, указав, что при помощи нее можно упростить многие процессы.

В свою очередь что касается реформ в сфере обороны, по его мнению, уже сейчас в Украине проведено гораздо больше реформ, чем в других странах, например, по отношению к кибербезопасности.

В ближайшее время ожидаются первые наброски гарантий безопасности

Кроме того, президент Украины отметил, что гарантии безопасности означают не только оружие, но и финансовую поддержку, кибербезопасность и другие тому подобные вещи. 

"Мы начали работу над гарантиями безопасности. Это непросто и не будет просто, но я верю, что вскоре мы сможем продемонстрировать общественности первые наброски - то, что можно раскрыть публично. Думаю, что их оценят положительно".

В то же время Зеленский признал, что по отношению к потенциальному вступлению Украины в НАТО хотелось бы видеть и реальные шаги от стран НАТО, и чтобы не было стагнации в этом процессе.

По мнению Зеленского, более активная деятельность стран НАТО и принятие Украины не только сделало бы этот альянс сильнее, но и показало бы другим, что он не боится России.

Россияне могут двигаться вперед только благодаря тысячам смертей

Говоря о том, какова тактика России, Зеленский признал, что она использует все средства, чтобы добиться своего. В качестве примера он упомянут уничтоженный Бахмут. "Они этим очень сильно гордились. Но чем там гордиться? Там больше ничего нет, только поле!"

В то же время он упомянул, почему России в течение последнего года так и не удалось оккупировать ни одного большого города - потому что в них по-прежнему есть люди. Несмотря на то, что российская армия не боится убивать мирных жителей, они избегают повторения ошибок Бучи и Мариуполя.

"Они не способны полностью уничтожить город, так как они боятся, что будет еще одна Буча, Мариуполь, где был геноцид. Они не хотят повторить такую же ошибку. Поэтому они хотят запугать людей, чтобы они покинули города, и после этого зайти в них", - пояснил президент Украины. Поэтому и сейчас российская армия не добивается достижений, так как люди не сдаются и не бросают свои дома.

В свою очередь, если бы у Украины были в достаточном объеме системы ПВО, они могли бы полностью уничтожить российские самолеты. "Уничтожили бы полностью! Сейчас мы ограничены, так как они контролируют небо.

Почему же они тогда не двигаются вперед? Потому что они могут двигаться вперед только благодаря тысячам смертей".

Меньше трупов возвращается в Россию - меньше тревоги в обществ

Украина считается с тем, что страна-агрессор пытается увеличить число своих солдат. Однако важно осознавать и то, что это призывники.

Часть потенциальных солдат - заключенные, недостатка в которых в России нет. Кроме того, в этом случае нужно принимать во внимание и то, что к этим солдатам сама Россия не высказывает уважения и не колеблясь убивает их, если они отказываются воевать. Исполнение такого сценария не раз наблюдалось и раньше.

"Поэтому они двигались вперед, потому что за спиной была смерть", - сказал Зеленский.

Президент Украины также отметил, что Россия "давит" и мобилизует молодых людей на временно оккупированных территориях. Тактика России направлена на то, чтобы меньше трупов возвращалось в Россию и тем самым избежать общественного резонанса.

"Главная цель - двигаться вперед. Если меньше трупов вернется в Россию, это не будет резонировать в обществе", - пояснил президент Украины.

Он также сообщил, что в данный момент Украина вернула примерно 50% оккупированной территории, а в будущем продвижение зависит от дальнейших поставок вооружения. "Если мы разблокируем небо, мы будем двигаться вперед, если нет - мы будем там, где находимся сейчас", - признал Зеленский.

В то же время он допустил, что с приближением выборов президента России, Путин, скорее всего, захочет показать обществу какие-то маленькие тактические победы, чтобы поднять его настроение, в свою очередь в более крупных масштабах - уже после них.

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