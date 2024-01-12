Зеленский: Россияне могут двигаться вперед только благодаря тысячам смертей

- Из-за нехватки финансирования приходится выбирать, чьи жизни спасать
- В ближайшее время ожидаются первые наброски гарантий безопасности
- Россияне могут двигаться вперед только благодаря тысячам смертей
Если бы Украине в достаточном объеме были доступные системы ПВО, она могла бы полностью уничтожить российские самолеты, заявил в четверг журналистам в Риге президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что речь идет не о нападении, а о защите - чтобы можно было уничтожить то, при помощи чего Россия нападает.
Из-за нехватки финансирования приходится выбирать, чьи жизни спасать
"Чтобы полностью понять войну, то, за что мы боремся, нужно побывать в Украине. Хотя бы чтобы понять, где мы, чтобы увидеть дух людей, чтобы увидеть, куда попадает поддержка и каковы риски, если помощь задерживается", - отметил Зеленский.
Нерешительность западных партнеров предоставить Украине финансирование создает множество различных проблем, которые также влияют друг на друга, когда стране приходится выбирать, кому давать деньги, а кому нет. В качестве примера он привел ПВО, выплату зарплат, пенсий и других социальных выплат.
"Мы ждем, что партнеры действительно будут реалистами и поймут, как влияет время на наши потери!" - отметил президент Украины.
Особенно от отметил значение систем противовоздушной обороны и поблагодарил всех партнеров, которые оказали помощь в этом секторе. Однако Зеленский также признал, что по-человечески не понимает, как можно "спокойно спасать" и не выделять оружие, которое самим в данный момент не нужно, но которое могло бы спасти жизни в Украине уже сегодня. Особенно, если наглядно можно доказать, насколько эффективно ВСУ используют выделенные системы обороны.