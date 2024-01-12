Подлежат ли техническому контролю на дорогах автомобили, зарегистрированные за границей?

Житель интересуется: "Известно, что CSDD вместе с Госполицией проводят акции, связанные с проверкой технического состояния автомобилей на дорогах. Проводятся ли такие проверки по отношению зарегистрированных за рубежом транспортных средств?

Такие транспортные средства в значительном количестве передвигаются по дорогам Латвии, и нередко можно заметить, что даже на неподходящих (летних) шинах.

Здесь, на LV-портале, я прочитал, что штраф за езду тех техосмотра полагается и зарегистрированным за границей транспортным средствам, поэтому было бы логичным, чтобы CSDD и Госполиция проводила проверку и зарегистрированных за рубежом автомобилей на дорогах".

Юрист Сандис Зеллис отвечает, что пункт 1 статьи 9 закона о дорожном движении предусматривает, что на территории Латвии разрешено использовать в дорожном движении зарегистрированные транспортные средства, конструкция и техническое состояние которых соответствуют требованиям обязательных в Латвии стандартов и правил, по отношению к которым осуществлено обязательное страхование гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств и которым дано разрешение на участие в дорожном движении. Более подробный комментарий можно найти здесь.

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