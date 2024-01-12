В Талсинском крае, провалившись под лед, погиб человек

В VUGD поступила информация о том, что мужчина провалился под лед озера Сасмакас. Когда спасатели прибыли на место происшествия, они не увидели человека с берега, поэтому озеро обследовали сверху с помощью беспилотника.

Спасатели увидели мужчину примерно в 30 метрах от берега, добрались до него, вытащили из воды и доставили на берег, где медики констатировали его смерть.

Также в Ницской волости Южнокурземского края спасатели доставили на берег мужчину, у которого на льду реки возникли проблемы со здоровьем.

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