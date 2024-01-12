Пт, 12.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В Талсинском крае, провалившись под лед, погиб человек

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Спасатель VUGD. Иллюстративное фото
Спасатель VUGD. Иллюстративное фото Фото: LETA

В четверг в Талсинском крае, провалившись под лед, погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В VUGD поступила информация о том, что мужчина провалился под лед озера Сасмакас. Когда спасатели прибыли на место происшествия, они не увидели человека с берега, поэтому озеро обследовали сверху с помощью беспилотника.

Спасатели увидели мужчину примерно в 30 метрах от берега, добрались до него, вытащили из воды и доставили на берег, где медики констатировали его смерть.

Также в Ницской волости Южнокурземского края спасатели доставили на берег мужчину, у которого на льду реки возникли проблемы со здоровьем.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх