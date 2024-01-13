Яркое, виртуозное нажатие. Джазовые акценты маэстро Раймонда Паулса

12 января Маэстро Раймонд Паулс отметил 88-летие. Вспомним страсть великого композитора и интерпретатора к джазовой музыкой. Ее популярность в нашей стране в 50-60-е годы обусловлена вполне понятными усилиями советских людей высвободиться из паутины соцреализма. Были и те, кому нравились установки, данные Коммунистической партией, которая регулировала каждый шаг человека как в обществе, так и в семейном кругу. А также те, кому было приказано следить за своими согражданами, чтобы эти правила соблюдались.
Идеологическое давление - одна из главных причин, почему джаз и Раймонд Паулс до сих пор остаются относительно разрозненными явлениями, хотя влияние этого жанра пронизывает творчество Маэстро в различные периоды его развития.
"В джазе, в отличие от других жанров музыки, композиция создается на сцене во время концерта. Она создается, и это так называемая свободная импровизация. Но она не свободна, она связана своими правилами - гармонией и тому подобным", - сказал Маэстро в разговоре с Диной Балоде, автором книги "Этюды о жизни", чуть более десяти лет назад.
"Речь идет также о пении и вокальной линии. Это создает такое колоссальное ощущение - во время концерта ты можешь себе позволить, тебе предоставляется возможность свободно выразиться, обработать тематический материал. Но нельзя выходить за рамки. Это, кстати, непростое дело. Должно быть внутреннее чувство ритма, чтобы в любой момент переключиться".
Попадание Раймонда Паулса на первые ступени джазового храма связано с его подростковыми годами - с 14 лет он играл на фортепиано в различных танцевальных ансамблях, постепенно осваивая искусство импровизации, а также джазовую азбуку. Начались первые попытки создания оригинальных композиций.
С середины 1950-х годов деятельность композитора развивалась параллельно по двум направлениям - концертному исполнительству и композиторству. В 1956 году вместе со своим однокурсником, контрабасистом Эгилом Швартсом он создал Рижский Эстрадный Секстет (RES), а в апреле - в звукозаписывающей студии радио проиграли первую песню Раймонда Паулса "Неотправленное письмо" (вокал: Валентина Бутане), а также первые инструментальные композиции.
Через год вместе с RES молодой музыкант стал участником Рижского эстрадного оркестра (REO, дирижер Ринголдс Оре). Началась активная гастрольная жизнь, выступления на концертах в Грузии, Армении, Украине. REO включили в свой репертуар песни Паулса 50-х годов Lai tik list, Mēs tikāmies martā (с Эдгаром Звеей). Большая часть из них вышла на пластинках.
Музыкальное образование на консерваторском уровне началось в 1953 году, когда Паулс поступил на отделение фортепиано Латвийской государственной консерватории (LVK) в класс Германа Брауна, который окончил пять лет спустя. Уже на первом году обучения пианист начал работать концертмейстером в Музыкальной средней школе имени Эмиля Дарзиня. В последующие годы его можно было увидеть и услышать за черно-белыми клавишами сначала в оркестре на эстраде Дома машиностроителей (1954), затем в Клубе медицинских работников (1955). Он также играл в ресторанах Риги и Юрмалы, где наиболее тщательно разучивалась джазовая классика и другие модные песни того времени.
"В консерватории нам было весело, - в интервью журналисту Анджилe Ремесу в книге Maestro. Raimonds Pauls признавался ее главный герой. - Мы проводили знаменитые балы, создавали большой симфонический джазовый оркестр. Ринголд Оре, Александр Кублинский, братья Кокар, я. Надевали разноцветные галстуки, напяливали черные очки и гремели. Серьезные ребята. Овации были потрясающими. На те балы вообще не все могли попасть".
В год, когда Маэстро начал обучение в консерватории, умер Генеральный секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин. Последующие годы, когда его место займет Никита Хрущев, связаны с метафорой оттепели. Это объясняет историк Дана Блейер:
"Реформы при Никите Хрущеве часто называют "оттепелью", и это и было таким по сравнению с периодом Иосифа Сталина. "Оттепель" наиболее явно проявилась в культуре. Была ослаблена хватка социалистического реализма в литературе, изобразительном искусстве, кино, театре и музыке. Появились произведения, в которых разрешались реальные жизненные конфликты, публика имела возможность познакомиться с явлениями современной зарубежной культуры. Однако партийные идеологи постоянно опасались, что культурная "оттепель" может зайти слишком далеко".
Джаз играл в этих условиях очень важную роль. По словам Индрикиса Вейтнера, профессора Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола, заведующего кафедрой джазовой музыки (и тоже джазмена!), в конце пятидесятых годов сформировалась сильная группа джазовых музыкантов-соратников, средний возраст участников был чуть больше 20. Сначала был основан эстрадный секстет "Радиофон", а затем и Рижский оркестр эстрады, но, как можно прочитать в конце цитаты Даны Блейер, Коммунистическая партия в какой-то момент уже не могла игнорировать свои опасения по поводу влияния стиля музыки из свободного мира на "честного советского гражданина".
"Затем наступает 1959 год и все закрывается", - комментирует Индрикис Вейтнерс спокойно, но в этом есть определенный драматизм.
"Начался реакционный режим, не так ли... Этот 1959 год накладывает очень тяжелый отпечаток на джазовую музыку до 80-х годов, можно сказать. Потому что это сильно подавляло свободу. Это уже касалось не только национальных ценностей, но и западных веяний, и джаз уже был наполнен ими в наибольшей степени".
Самым удачным примером того, как выйти из этого гнета, является то, что произошло в 1962 году - не только первый джазовый фестиваль в Латвии, но, можно даже сказать - чудо под названием KIKOK. Его организовала группа джазовых музыкантов-единомышленников, которая образовалась под эгидой Рижской киностудии под названием KIKOK, то есть Kinokomjauniešu klubs. Эпитет "чудо" следует использовать именно в этом контексте, поскольку после столь вольнодумной и революционной выходки студентов тогдашней Государственной консерватории не отчисляли от учебы, а лишь заставляли прослушать идеологическую проповедь.
"Конечно, это мероприятие тоже было немедленно отменено", - возвращает нас от мечтаний к реальности Индрикис Вейтнерс. "Нам очень не повезло с конкретным временем - все перипетии, которые происходили внутри партии. Знаменитый визит Хрущева на московскую выставку в ноябре того же года, Карибский кризис... Очень тревожный период. После этого в джазе наступила очень глубокая депрессия.
Кроме того, следует понимать, что официально джаз не запрещен, но его прессуют. Для желающих давать концерты существовала специально составленная репертуарная система, сколько из исполняемых произведений должно быть музыкой советских авторов, а сколько можно было играть зарубежной музыки.
Конечно, второе разрешили играть в меньшем размере, но новое поколение, понятное дело, хотело прямо противоположного!".
Профессор говорит, что такая ситуация для настоящих музыкантов означала пребывание в постоянном режиме выживания, который может ухватиться за чистые ценности. А чистые ценности того времени – американский джаз. Именно поэтому в латвийском джазе преобладает классический западный хардбоп и меньше лиризма, тогда как литовский джаз больше тяготеет к выражению фри-джаза, в котором большую роль играют нетрадиционные песенные структуры, а эстонцы издавна любят примешивать к джазу элементы этномузыки, позволяя влияния финских музыкантов.
Хард-боп (hard bop) — это интонационно тяжелая ориентированная джазовая музыка, истоки которой можно найти в тех же 50-х годах и дальнейшая актуальность которой продолжалась вплоть до шестидесятых годов. Добавляя в звучание больше блюза, сочетание свинга и созерцательности оказало неизгладимое влияние на музыкантов того времени, в том числе на Раймонда Паулса.
Например, в композиции The Way You Look Tonight американского джазового пианиста Эрролла Гарнера (Erroll Garner, 1921-1977) вполне смело можно провести параллели со стилем Раймонда Паулса на ранних этапах своей музыкальной карьеры.
Среди наиболее ярких представителей хард-бопа следует отметить барабанщика Арта Блейки (Arthur Blakey, 1919-1990) и альт-саксофониста Джулиана Эдвина (Julian Edwin "Cannonball" Adderley, 1928-1975).
"Для Маэстро Пауса джаз – это большое влияние, его отправная точка", - заключает Индрикис Вейтнерс. "Но в сложившейся ситуации он понял, что с этим действительно ничего не поделаешь. Как по идеологическим причинам, так и по существующей реальности. Во-вторых, джаз – музыка относительно элитарная – это весьма условная часть слушателей являются ее активными потребителями. В контексте REO тоже были разные проблемы – было много концертных туров в ближнем зарубежье, но приходилось выступать и на концертах в регионах Латвии, в сельских домах культуры. И они не смогли там по-настоящему реализовать свою джазовую музыку..."
Решение Маэстро в пользу эстрадной музыки было обусловлено еще и тем, что джаз, который ему хотелось развивать дальше, носил печать американского звучания, за которым, как уже говорилось, пристально и тревожно следила пара костлявых глаз партии.
Публицист Анджил Ремес полагает: "Могли ли слушатели оценить джазмена Раймонда Паулса, когда он снимал с плеч аккордеон, садился за фортепиано и вызвал в воображении сказочные видения с "Караваном" Дюка Эллингтона и "Рапсодией в стиле блюз" Джорджа Гершвина? Эллингтон, Гершвин, рэгтайм, блюз, джаз – эти слова и понятия были чем-то новым, немного загадочным, что манило и вызывало мурашки. И все же это был мир другой музыки, еще не известной, которая нуждалась в уже подготовленном слушателе".
Ремес также указывает на сложный статус этого стиля музыки: он не запрещен, но и не разрешен. Журналист вспоминает некогда бытувшую поговорку: "Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь».
После одного выступления на эстраде в Москве инструментальный секстет под руководством Маэстро по-настоящему взволновал публику, обеспечив долгожданные джазовые настроения. Говорят, что организаторы получили основательный нагоняй от чиновников за то, что со сцены доносилась такая музыка. И хотя вскоре после концерта появилась положительная рецензия в московском журнале "Музыкальная жизнь" о виртуозности, тонкой музыкальности и мастерстве молодого латвийского пианиста, оставшаяся часть публикации была занята угрозами, касательно того, что такая музыка вообще чужда вкусу советских людей.
В уже упомянутом разговоре 2013 года с Диной Балоде Раймонд Паулс описывает свои отношения с джазом с хронологической дистанции: "Я много его использовал и много играл – на уровне хобби, но никогда не превращал его в чисто профессиональную деятельность.
Если у меня есть стиль игры, который я могу использовать в любой ситуации, на концертах и так далее, чтобы перейти на эту джазовую манеру и технику, это тоже в какой-то степени дар Божий.
Например, я играю классическую музыку и вдруг могу переключиться и сыграть то же самое, но в другом ритме, в другой синкопе. Я могу напевать ту же мелодию, а она превращается в нечто совершенно другое. По сути, джаз — это отрасль музыки того же уровня, что и классика".
После окончания LVK пианист был принят на работу в филармонию Латвийской ССР концертмейстером, но его композиторская деятельность не осталась без внимания – сочиненные песни одна за другой продолжали включаться в репертуар REO.
Весной 1971 года REO поставил по песенногу циклу Раймонда Паулса театральное представление "Витражи Старой Риги" (Vecās Rīgas vitrāžas), которое считается одной из самых значительных вершин в его творчестве. На этом пике он пробыл недолго, осенью того же года Маэстро покинул REO, чтобы больше времени уделять сочинению музыки к фильмам, занимавшей существенное место в его творческом распорядке.
Исследователь джаза, основатель и руководитель издательства Jersika Records Марекс Америкс, отмечает джазовый подход не только в трактовке жанровых стандартов, но и, скажем так, в кураторском подходе к компиляциям своих дальнейших композиций: "Что я понял слушая пластинки Раймонда Паулса и собирая их, что в каждой есть один трек, который можно назвать редким грувом. Эдакий раритет, что-то не совсем коммерческое, но что-то очень интересное. Например, играет одна программа, и вдруг — Lapsenes nāve! Немного драматичного фанк-джаз-рока! То же самое относится и к так называемым поп-песням или хитовым пластинкам — у каждой из них будет один значимый трек, предназначенный для совершенно разных впечатлений от прослушивания".
Если бы Мареку пришлось познакомить любителя джаза с вкладом нашего Маэстро в этот жанр, он бы первым предложил послушать композицию Melnās krāsas. 5. daļa, которое можно услышать на виниловом издании Jazz Suites: Reimagined!, выпущенном совместно с биг-бэндом Латвийского радио в январе 2022 года, перезаписанном годом ранее, но вошедшие в него джазовые сюиты были написаны в шестидесятые.
В беседе с Мареком я делюсь своим наблюдением, что одним из признаков маэстро-пианиста является импульсивное, яркое постукивание (нажатие) по клавишам фортепиано; внезапные, короткие, ограниченные, но виртуозные акценты.
"Согласен – да, такой синкопированный штрих. Это особенность стиля, которая проходит через всю его жизнь, через всю его музыку. О последней пластинке, которую Маэстро записал совместно с камерным оркестром Sinfonietta Rīga, он уже сказал со смехом – осталось только записать мелодию одним пальцем и дело сделано! В каком-то смысле мы слышим и чувствуем все это во всей красе. Радиосеансы 1965 и 1966 годов, которые мы выпустили на компакт-диске, стали для меня большим открытием. В таком небольшом джазовом трио и квартете он смог в 27 лет очень хорошо показать, на что он способен как пианист. По моему субъективному мнению, если бы он выбрал джазовый путь, из него получился бы очень хороший пианист мирового уровня. Конечно, он на данный момент еще и отличный пианист, я говорю конкретнее в контексте джаза – ему не составит труда достичь уровня таких великих людей, как, скажем, Оскар Питерсон, которого он сам был фанатом. Все предпосылки были. Но – он выбрал эстрадный путь и the rest is history!".
Марекс Америкс тут же добавляет, что это разделение на два музыкальных царства дало нам весь тот музыкальный материал, который мы знаем и интерпретируем даже сегодня, часто поражаясь умению композитора включать в свои произведения здесь вневременную современность, здесь - суженную стилизацию, предназначенную для конкретной музыкальной программе и ее духу.
"Сейчас у джаза не так много последователей. Джаз ушел, его место занял рок и тому подобное", - говорит Раймонд Паулс в разговоре с Диной Балоде. Надо думать, что условия изменились и группа сторонников и практиков этой музыки увеличивается из года в год. Раймонд Паулс также оставил свой след в истории латвийского джаза – его еще предстоит оценить на цифровых ресурсах, но лучше всего – с удобно крутящейся виниловой пластинки или даже на концерте.
Поздравляем, Маэстро!
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