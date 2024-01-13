Яркое, виртуозное нажатие. Джазовые акценты маэстро Раймонда Паулса

"Согласен – да, такой синкопированный штрих. Это особенность стиля, которая проходит через всю его жизнь, через всю его музыку. О последней пластинке, которую Маэстро записал совместно с камерным оркестром Sinfonietta Rīga, он уже сказал со смехом – осталось только записать мелодию одним пальцем и дело сделано! В каком-то смысле мы слышим и чувствуем все это во всей красе. Радиосеансы 1965 и 1966 годов, которые мы выпустили на компакт-диске, стали для меня большим открытием. В таком небольшом джазовом трио и квартете он смог в 27 лет очень хорошо показать, на что он способен как пианист. По моему субъективному мнению, если бы он выбрал джазовый путь, из него получился бы очень хороший пианист мирового уровня. Конечно, он на данный момент еще и отличный пианист, я говорю конкретнее в контексте джаза – ему не составит труда достичь уровня таких великих людей, как, скажем, Оскар Питерсон, которого он сам был фанатом. Все предпосылки были. Но – он выбрал эстрадный путь и the rest is history!".